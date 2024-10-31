Рост цен на картофель зафиксировали в России
Подорожание связывают с сокращением посевных площадей и аномальными погодными условиями
31 октября 2024, 10:45, ИА Амител
С начала 2024 года стоимость картофеля выросла на 54,7%. Об этом сообщают "Известия".
Сбор корнеплода подходит к концу, однако в России он дорожает уже третью неделю подряд. По данным Росстата, с 8 по 14 октября цены выросли на 1,3%, с 15 по 21 октября – на 2%, а с 22 по 28 октября – на 3,1%.
Производители объясняют рост цен сокращением посевных площадей, аномальной погодой, повышением стоимости логистики и прочими факторами.
"В прошлом году был собран рекордный урожай картофеля – 8,6 млн тонн. Оптово-отпускная цена на него у сельхозпроизводителей до мая этого года была в коридоре 11-12 рублей за 1 кг. Аграрии торговали своей продукцией либо на уровне себестоимости, либо ниже нее. Поэтому на фоне уровня прошлого года рост цен есть", – пояснил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.
По состоянию на 10 октября 2024 года сбор картофеля составил 5,6 млн тонн. Это почти на 15% ниже уровня аналогичного периода 2023 года.
Эксперты объяснили, что из-за климатических условий текущего года товарного картофеля меньше, чем год назад. Также растет себестоимость производства.
Минсельхоз уже принимает меры для сдерживания роста цен. На рассмотрение Евразийской экономической комиссии планируют внести предложение по установлению льготы на беспошлинный ввоз картофеля с марта 2025 года. Совместно с Минпромторгом прорабатывается возможность поставки продукции из стран СНГ.
10:59:25 31-10-2024
Картошки полный погреб, да ещё и продавал в сентябре, так что не надо сваливать на "аномальную погоду", просто обленились все, даже в деревнях огороды зарастают бурьяном, а потом ноют, что всё дорожает.
13:08:16 31-10-2024
Сергей (10:59:25 31-10-2024) Картошки полный погреб, да ещё и продавал в сентябре, так чт... Сергей, полный погреб, это сикоко? Я, в этом году накопал сто четыре ведра, с трехсот кустов картофеля, на площади сто пятьдесят квадратных метров. Такого урожая ни когда не было.
13:38:01 31-10-2024
Сергей (10:59:25 31-10-2024) Картошки полный погреб, да ещё и продавал в сентябре, так чт...
Новость не далее, чем 10 дней назад, по всем каналам и информагентствам "На полное самообеспечением картофелем (101%) РФ вышла впервые с 2015 года, рассказали в Росстате". И вот, оказывается неурожай...
19:20:48 31-10-2024
Гость (13:38:01 31-10-2024) Новость не далее, чем 10 дней назад, по всем каналам и и... В России так, забывают что врали неделю, месяц назад, сочиняют новые версии.
11:31:02 31-10-2024
Странно, везде говорят урожай картошки хороший
Может просто цену такой новостью хотят поднять...
12:21:24 31-10-2024
Гость (11:31:02 31-10-2024) Странно, везде говорят урожай картошки хорошийМожет прос... Гдеж он хороший, Вы наверное не садите картоху и не собираете её!
12:55:11 31-10-2024
Гость (11:31:02 31-10-2024) Странно, везде говорят урожай картошки хорошийМожет прос... везде - это в каких регионах, местностях?
11:36:13 31-10-2024
- "Аграрии торговали своей продукцией либо на уровне себестоимости, либо ниже нее." --- Надоело торговать себе в убыток - Чё ребята, если вошла такая "пьянка" в экономике, то мы не рыжие - задерем ка цены на картошку.
13:40:44 31-10-2024
Гость (11:36:13 31-10-2024) - "Аграрии торговали своей продукцией либо на уровне себесто...
Да, проблема разве в вас, в аграриях? После вас столько посредников-дармоедов, которые увеличивают цену в 2 и более раз.
12:22:01 31-10-2024
картошка дорогая, еще и гниет. видимо та, что росла на низинах, долго была в воде
12:39:52 31-10-2024
Гость (12:22:01 31-10-2024) картошка дорогая, еще и гниет. видимо та, что росла на низин... Так нынче летом все в воде было, дождь лил и лил без конца.