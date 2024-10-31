Рост цен на картофель зафиксировали в России

Подорожание связывают с сокращением посевных площадей и аномальными погодными условиями

31 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Картофель / Фото: unsplash.com / Lars Blankers

С начала 2024 года стоимость картофеля выросла на 54,7%. Об этом сообщают "Известия".

Сбор корнеплода подходит к концу, однако в России он дорожает уже третью неделю подряд. По данным Росстата, с 8 по 14 октября цены выросли на 1,3%, с 15 по 21 октября – на 2%, а с 22 по 28 октября – на 3,1%.

Производители объясняют рост цен сокращением посевных площадей, аномальной погодой, повышением стоимости логистики и прочими факторами.

"В прошлом году был собран рекордный урожай картофеля – 8,6 млн тонн. Оптово-отпускная цена на него у сельхозпроизводителей до мая этого года была в коридоре 11-12 рублей за 1 кг. Аграрии торговали своей продукцией либо на уровне себестоимости, либо ниже нее. Поэтому на фоне уровня прошлого года рост цен есть", – пояснил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

По состоянию на 10 октября 2024 года сбор картофеля составил 5,6 млн тонн. Это почти на 15% ниже уровня аналогичного периода 2023 года.

Эксперты объяснили, что из-за климатических условий текущего года товарного картофеля меньше, чем год назад. Также растет себестоимость производства.

Минсельхоз уже принимает меры для сдерживания роста цен. На рассмотрение Евразийской экономической комиссии планируют внести предложение по установлению льготы на беспошлинный ввоз картофеля с марта 2025 года. Совместно с Минпромторгом прорабатывается возможность поставки продукции из стран СНГ.