В России начали воровать сливочное масло в магазинах на фоне роста цен

В торговых точках предпринимаются дополнительные меры для предотвращения воровства

28 октября 2024, 14:34, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

В магазинах на фоне роста цен стали воровать сливочное масло, в некоторых магазинах оно продается как икра – этот ценный продукт стали упаковывать в защитные коробки, пишет "Российская газета".

"С начала года сливочное масло подорожало почти на 25%. Причины – рост спроса и себестоимости производства", – отмечает издание.

В Алтайском крае масло подорожало в полтора раза с начала года – до 1066 рублей. Amic.ru разобрался, почему так произошло. Как выяснилось, алтайские производители столкнулись с дефицитом молока и теперь заводы сражаются между собой за каждую партию сырья.

При этом, как заверяют в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), магазины с начала года сохраняют низкие наценки на сливочное масло "первой цены" на уровне 10-12%.

Что касается снижения стоимости за счет жесткой фиксации цен, то это, по мнению экспертов, может привести к подорожанию всего ассортимента, поскольку производитель будет вынужден пересмотреть инвестиции и сузить линейку, чтобы сохранить рентабельность.

Проблему можно решить увеличением поголовья молочного скота, но для этого требуются длительные инвестиции.

Как отмечает "Продукт медиа", в некоторых магазинах сливочное масло всегда было одним из самых подверженных кражам продуктов. И теперь, когда его ассортимент сократился, а цены на оставшиеся позиции выросли, предпринимаются дополнительные меры для предотвращения воровства.