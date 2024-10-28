В России начали воровать сливочное масло в магазинах на фоне роста цен
В торговых точках предпринимаются дополнительные меры для предотвращения воровства
28 октября 2024, 14:34, ИА Амител
В магазинах на фоне роста цен стали воровать сливочное масло, в некоторых магазинах оно продается как икра – этот ценный продукт стали упаковывать в защитные коробки, пишет "Российская газета".
"С начала года сливочное масло подорожало почти на 25%. Причины – рост спроса и себестоимости производства", – отмечает издание.
В Алтайском крае масло подорожало в полтора раза с начала года – до 1066 рублей. Amic.ru разобрался, почему так произошло. Как выяснилось, алтайские производители столкнулись с дефицитом молока и теперь заводы сражаются между собой за каждую партию сырья.
При этом, как заверяют в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), магазины с начала года сохраняют низкие наценки на сливочное масло "первой цены" на уровне 10-12%.
Что касается снижения стоимости за счет жесткой фиксации цен, то это, по мнению экспертов, может привести к подорожанию всего ассортимента, поскольку производитель будет вынужден пересмотреть инвестиции и сузить линейку, чтобы сохранить рентабельность.
Проблему можно решить увеличением поголовья молочного скота, но для этого требуются длительные инвестиции.
Как отмечает "Продукт медиа", в некоторых магазинах сливочное масло всегда было одним из самых подверженных кражам продуктов. И теперь, когда его ассортимент сократился, а цены на оставшиеся позиции выросли, предпринимаются дополнительные меры для предотвращения воровства.
"Это временное решение, как только ситуация стабилизируется, все станет как прежде", – отметил собеседник издания.
14:42:09 28-10-2024
Вроде нашли пару телеграмм каналов которые это вбросили, даже фото сделали в магазине предварительно повесив объявления. Странно в Барнауле масло не прячут.
14:45:48 28-10-2024
Вот когда соль и пшёнку красть начнут - вот тогда...
15:01:28 28-10-2024
При такой ключевой ставке прогнозирую, что к 01.06.25 масло будет стоит 1450-1600 р за кг!
16:32:31 28-10-2024
Эх Рассея! от Волги до Енисея.
16:50:32 28-10-2024
Гость (16:32:31 28-10-2024) Эх Рассея! от Волги до Енисея.... Она такая. Родина - мать наша.
19:17:38 28-10-2024
Гость (16:50:32 28-10-2024) Она такая. Родина - мать наша.... Гость, не надо путать Родину с горе вождем.
19:19:02 28-10-2024
Это как с гречкой. Периодически торгаши создают искусственный ажиотаж-дефицит и люди начинают массово скупать, отчего цены ещё выше ползут. Помните гречка доходила до 140? Зачем брали? Сейчас, когда стала 40 надо брать. А от масла пока воздержаться. Если брать не будем, тогда торгаши скинут.
19:22:16 28-10-2024
Работаю работягой в магазине. Сравнил сегодня для интереса закупочную и продажную цену. Накрутка 87.5% Просто перепродаваны...
19:29:41 28-10-2024
Гречка в Марии Ра стала намного хуже качеством и вовсе не 40 рублей стоит, а дороже. Пока хорошая гречка у Агро Альянса.
19:57:26 28-10-2024
Гость (19:29:41 28-10-2024) Гречка в Марии Ра стала намного хуже качеством и вовсе не 40... В ярче по 30р за 700г. Переводим в 1кг = 42р. Нормальная гречка... О масле забыл, пока хотя бы до 500р не скинут...
05:56:24 29-10-2024
Удивительно, как в житнице Сибири не хватает молока.