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Рост цен на мясо ощутили 40 процентов россиян

Участие в опросе приняли 1500 человек

25 августа 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

40 процентов россиян заявили о том, что они ощутили рост цен на мясо. Об этом сообщает Фонд "Общественное мнение", ссылаясь на результаты опроса.

В исследовании приняли участие 1500 человек из 104 городов России. По сравнению с 23 июля, число россиян, которые почувствовали рост цен на мясо, увеличилось на четверть.

Подорожание растительного масла, яиц и молока ощутили 14, 16 и 23 процента соответственно. 27% человек заявили, что почувствовали рост цен на сахар.

цены Продукты

Комментарии 3

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всё понятно

22:01:06 25-08-2023

40% мясоеды, 60% - веганы

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гость

09:02:57 26-08-2023

всё понятно (22:01:06 25-08-2023) 40% мясоеды, 60% - веганы... просто они не покупают мясо по причине не хватки денег из за этого им разницы нет сколько оно стоит

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Гость

16:23:03 26-08-2023

40 процентов едят мясо у 60 проц просто нет денег на мясо вот и не ощутили , они ипотеку платят

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