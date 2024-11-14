"Ростех" хочет рассказать Кологривому о российских самолетах
Актер в своем райдере указывает, что не хочет летать на "Суперджетах"
14 ноября 2024, 18:30, ИА Амител
Государственная корпорация "Ростех" предложила актеру Никите Кологривому посетить Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) с целью презентации российских самолетов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Накануне в соцсетях появился райдер Кологривого, в котором молодой актер отказывается совершать рейсы на российских самолетах Superjet.
"Если Никита не идет к "Суперджету", "Суперджет" идет к нему... Вас лично приглашаем в гости в ОАК, где вам расскажут об истории отечественного авиастроения и помогут узнать, почему "Суперджет" считается одной из самых надежных "рабочих лошадок" гражданской авиации. Ведь сегодня эти красавцы носят ливреи сразу нескольких уважаемых авиакомпаний страны. Увлекательную экскурсию гарантируем. Слово пацана!" – сказано в сообщении компании.
18:41:39 14-11-2024
Это тот который официанток кусает?
19:31:31 14-11-2024
Гость (18:41:39 14-11-2024) Это тот который официанток кусает?... Видимо неделя в Новосибирском спецприемнике не добавила ему ума!
07:31:45 15-11-2024
А в каких фильмах этот ушлепок играл и чем он знаменит, если сам (или через кого-то) генерал-полковник хочет ему что-то объяснять.Ну не хочет летать, пусть на телеге едет.Его выбор.Мало ли придурков на белом свете и у нас в РОссии немеряно?
09:11:02 15-11-2024
И после экскурсии, отказать ему в перелётах на суперджетах, навсегда!!!
12:51:35 15-11-2024
Не много ли чести, чтоб ростех распинался перед зазнавшимся едкозубым алкашом, кусающим официантов?!