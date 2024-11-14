"Ростех" хочет рассказать Кологривому о российских самолетах

Государственная корпорация "Ростех" предложила актеру Никите Кологривому посетить Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) с целью презентации российских самолетов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Накануне в соцсетях появился райдер Кологривого, в котором молодой актер отказывается совершать рейсы на российских самолетах Superjet.

"Если Никита не идет к "Суперджету", "Суперджет" идет к нему... Вас лично приглашаем в гости в ОАК, где вам расскажут об истории отечественного авиастроения и помогут узнать, почему "Суперджет" считается одной из самых надежных "рабочих лошадок" гражданской авиации. Ведь сегодня эти красавцы носят ливреи сразу нескольких уважаемых авиакомпаний страны. Увлекательную экскурсию гарантируем. Слово пацана!" – сказано в сообщении компании.