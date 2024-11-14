Никита Кологривый требует 12 млн за съемки в рекламе
Также актер не хочет летать на российских "Суперджетах"
14 ноября 2024, 14:45, ИА Амител
Актер Никита Кологривый предъявляет высокие требования к условиям работы. По информации, полученной от телеграм-канала Baza, за участие в рекламной кампании он запрашивает около 12 миллионов рублей и выдвигает ряд строгих условий.
В требованиях Кологривого к организации перелетов на съемки четко прописано, что он не использует самолеты типа "Суперджет". Этот пункт особо отмечен в договоре.
Кроме того, гримеры должны использовать только индивидуальные средства для макияжа, учитывая особенности кожи актера. Если съемки проходят в холодную погоду или ночью, организаторы обязаны предоставить теплую одежду и термобелье.
Для отдыха на съемочной площадке Кологривому должна быть отведена отдельная комната, оборудованная кроватью, душем, столиком, чайником и всеми необходимыми средствами гигиены. В условиях природы актер будет проживать в вагончике премиум-класса.
Во время массовых съемок рядом с Кологривым всегда будут находиться два телохранителя, чтобы обеспечить его безопасность и комфорт. Питание осуществляется из ресторана, а после съемок актера доставят в пятизвездочный отель, где он сможет отдохнуть в номере класса люкс.
14:49:57 14-11-2024
Перстало хватать на дебоши кабацкие?
15:08:13 14-11-2024
ни кола ему не гривы)), а организма хранители на кой? ))
15:23:11 14-11-2024
Неплохо!
15:26:57 14-11-2024
Ну не будут этого звезденыша снимать и все. Невелика потеря для телевизора.
16:24:42 14-11-2024
Не первый человек случайно всплывший. Так же быстро утонет. Нам только не надо их закидоны озвучивать.
16:36:22 14-11-2024
Звезда взлетела😆
17:23:00 14-11-2024
Прям новость новостей. Уже с 90-ых это. Им отдельный вагончик ВИП и термобелье, а от них лояльность
21:11:12 14-11-2024
неплохо так у него фляга свистанула
11:01:11 15-11-2024
Среднюю медианную по АК не хочешь?
23:56:23 09-12-2024
Обратили внимание, что он выглядит по-бпбски? Особенно это ярко на кадрах из Новосиба.