Никита Кологривый требует 12 млн за съемки в рекламе

Также актер не хочет летать на российских "Суперджетах"

14 ноября 2024, 14:45, ИА Амител

Никита Кологривый / Фото: t.me/nik_kologrivyy

Актер Никита Кологривый предъявляет высокие требования к условиям работы. По информации, полученной от телеграм-канала Baza, за участие в рекламной кампании он запрашивает около 12 миллионов рублей и выдвигает ряд строгих условий.

В требованиях Кологривого к организации перелетов на съемки четко прописано, что он не использует самолеты типа "Суперджет". Этот пункт особо отмечен в договоре.

Кроме того, гримеры должны использовать только индивидуальные средства для макияжа, учитывая особенности кожи актера. Если съемки проходят в холодную погоду или ночью, организаторы обязаны предоставить теплую одежду и термобелье.

Для отдыха на съемочной площадке Кологривому должна быть отведена отдельная комната, оборудованная кроватью, душем, столиком, чайником и всеми необходимыми средствами гигиены. В условиях природы актер будет проживать в вагончике премиум-класса.

Во время массовых съемок рядом с Кологривым всегда будут находиться два телохранителя, чтобы обеспечить его безопасность и комфорт. Питание осуществляется из ресторана, а после съемок актера доставят в пятизвездочный отель, где он сможет отдохнуть в номере класса люкс.