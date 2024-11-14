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Никита Кологривый требует 12 млн за съемки в рекламе

Также актер не хочет летать на российских "Суперджетах"

14 ноября 2024, 14:45, ИА Амител

Никита Кологривый / Фото: t.me/nik_kologrivyy
Никита Кологривый / Фото: t.me/nik_kologrivyy

Актер Никита Кологривый предъявляет высокие требования к условиям работы. По информации, полученной от телеграм-канала Baza, за участие в рекламной кампании он запрашивает около 12 миллионов рублей и выдвигает ряд строгих условий.

В требованиях Кологривого к организации перелетов на съемки четко прописано, что он не использует самолеты типа "Суперджет". Этот пункт особо отмечен в договоре.

Кроме того, гримеры должны использовать только индивидуальные средства для макияжа, учитывая особенности кожи актера. Если съемки проходят в холодную погоду или ночью, организаторы обязаны предоставить теплую одежду и термобелье.

Для отдыха на съемочной площадке Кологривому должна быть отведена отдельная комната, оборудованная кроватью, душем, столиком, чайником и всеми необходимыми средствами гигиены. В условиях природы актер будет проживать в вагончике премиум-класса.

Во время массовых съемок рядом с Кологривым всегда будут находиться два телохранителя, чтобы обеспечить его безопасность и комфорт. Питание осуществляется из ресторана, а после съемок актера доставят в пятизвездочный отель, где он сможет отдохнуть в номере класса люкс.

Кино Знаменитости

Комментарии 10

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Гость

14:49:57 14-11-2024

Перстало хватать на дебоши кабацкие?

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гость

15:08:13 14-11-2024

ни кола ему не гривы)), а организма хранители на кой? ))

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Гость

15:23:11 14-11-2024

Неплохо!

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Гость

15:26:57 14-11-2024

Ну не будут этого звезденыша снимать и все. Невелика потеря для телевизора.

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Гость

16:24:42 14-11-2024

Не первый человек случайно всплывший. Так же быстро утонет. Нам только не надо их закидоны озвучивать.

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Гостья

16:36:22 14-11-2024

Звезда взлетела😆

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Гость

17:23:00 14-11-2024

Прям новость новостей. Уже с 90-ых это. Им отдельный вагончик ВИП и термобелье, а от них лояльность

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Элен без ребят

21:11:12 14-11-2024

неплохо так у него фляга свистанула

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Гость

11:01:11 15-11-2024

Среднюю медианную по АК не хочешь?

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Гость

23:56:23 09-12-2024

Обратили внимание, что он выглядит по-бпбски? Особенно это ярко на кадрах из Новосиба.

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