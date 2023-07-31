"Ростелеком" фиксирует рост спроса на "дачные" камеры видеонаблюдения

В июне он составил 40% от общего объема продаж

31 июля 2023, 12:15, ИА Амител LjN8KMat1

Дом / Фото: ПАО "Ростелеком"

В начале дачного и отпускного сезона продажи камер для установки на загородных участках выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Дачные" камеры стали самым быстрорастущим сегментом облачного видеонаблюдения "Ростелекома" и в июне составили 40% от общего объема продаж.

Ежемесячный объем проданных камер в начале лета достиг пиковых значений. Число приобретенных устройств стало сопоставимо с рекордными показателями декабря 2022 года, когда россияне выбирали их в качестве подарка на Новый год. В среднем каждый клиент "Ростелекома" покупает одну-две камеры.

По оценке независимых экспертов, "Ростелеком" является лидером на рынке облачного видеонаблюдения в России.

Одно из ключевых преимуществ компании – возможность подключения камер к облачному хранилищу и просмотр видео как в режиме онлайн, так и в записи, через мобильное приложение "Видеонаблюдение и умный дом" или личный кабинет на сайте.

Кроме того, клиенты могут выбрать необходимое количество дней хранения записей в облаке.

Пользователям сервиса также доступны:

функция ночного видения;

видеоаналитика движения (включая захват и сопровождение движущихся объектов, двусторонней аудиосвязи).

При желании решение можно дополнить датчиками оповещения на случай открывания дверей или окон и протечки кранов, а также системами для управления розетками и устройствами в доме.

"Общее число пользователей сервиса облачного видеонаблюдения компании сегодня превысило 500 тысяч. Опросы показали, что пользователи чаще всего устанавливают камеры, чтобы следить за квартирой или загородным домом во время отъездов, для контроля за детьми и пожилыми родственниками, для просмотра видео из подъезда или садового участка и даже для слежения за домашними животными", – рассказал директор продуктового офиса "Умный дом" "Ростелекома" Алексей Ковалев.

Интегрированный цифровой сервис "Видеонаблюдение и умный дом" входит в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана командой внутренних ИТ-разработчиков "Ростелекома", а вся цифровая инфраструктура для оказания услуг расположена на территории страны, управляет ей сама компания, платформа защищена от санкционных рисков.

ПАО "Ростелеком"

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