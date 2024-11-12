"Ростелеком" модернизировал транспортную сеть передачи данных в Алтайском крае

Это позволило повысить пропускную способность каналов

12 ноября 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K87pX

Интернет-оборудование / Фото: "Ростелеком"

С начала года "Ростелеком" увеличил мощность транспортной сети передачи данных на нескольких участках в Алтайском крае. Это способствовало повышению качества интернет-соединения в Барнауле, а также в Заринском и Тальменском районах. Все работы компания завершила в ноябре.

Для достижения этих целей провайдер установил более современное оборудование на участках Барнаул – Тальменка и Барнаул – Заринск, а также на двух крупных узлах в городе. Это позволило увеличить пропускную способность каналов в 2,5 раза.

"Мы реализовали проект "Красные каналы" – расширили пропускную способность там, где нагрузка на оборудование в часы пиковой активности пользователей превышала 70%. Сейчас ежедневный мониторинг показывает значительные улучшения работы всей внутризоновой сети", – отметил технический директор алтайского филиала "Ростелекома" Евгений Мордежов.

К примеру, обновление оборудования в Барнауле позволило повысить мощность сети на девяти городских станциях, подключенных к данным узлам связи. Повышение качества услуг затронуло 47 тыс. пользователей оператора, живущих в Центральном районе Барнаула – от исторической части города до поселков Южный, Лебяжье, Центральный и Черницк.

Кроме того, модернизация оборудования обеспечила стабильную скорость широкополосного интернет-соединения для девяти тысяч абонентов в Заринском и Тальменском районах.

Обновление оборудования транспортной сети "Ростелекома" – часть долгосрочной программы, которую оператор проводит ежегодно за счет собственных инвестиций. В текущем году алтайское подразделение компании успешно завершило все запланированные работы в полном объеме.

ПАО "Ростелеком"

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