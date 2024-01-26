"Ростелеком" охватил оптической сетью 85% новостроек Барнаула и Новоалтайска

Интернет получили почти семь тысяч семей

26 января 2024, 14:14, ИА Амител erid: LjN8JtuAo

Новостройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Ростелеком" в 2023 году построил техническую инфраструктуру в 31 новом многоквартирном доме Барнаула и Новоалтайска. Возможность подключить скоростной интернет и другие цифровые услуги получили 6 989 квартир.

В пяти новостройках Барнаула "Ростелеком" создал цифровую сеть и установил телекоммуникационное оборудование на нулевом цикле возведения жилья. То есть в этих домах индивидуальный оптический кабель был заведен в каждую квартиру еще на стадии отделки помещений. В результате доступ к услугам получили 1 449 семей. Подъезды трех многоэтажек оператор оборудовал умными домофонами.

Еще в 24 новостройках Барнаула и двух – Новоалтайска оператор организовал цифровую сеть, установил техническое оборудование и предоставил доступ к услугам по технологии PON (пон) для 5 540 квартир. Здесь компания заводила оптический кабель в квартиры уже после заселения, по желанию собственников или арендаторов.

Самый большой объем работ "Ростелеком" провел в Барнауле в современном городском квартале Nord ("Норд"). Компания охватила цифровой сетью все 17 корпусов жилого комплекса, в которых живет 2 840 семей. В барнаульском ЖК "Мичурин Парк", состоящем из четырех разноэтажных зданий, доступ к услугам получили почти две тысячи квартир.

"В новостройки на базе скоростного интернета мы предоставляем жильцам цифровое ТВ и онлайн-кинотеатры, систему "Умный дом" и другие решения. Для управления и контроля за помещениями и придомовой территорией устанавливаем сервисы цифровой платформы "Ростелеком Ключ", среди которых – умные домофоны и шлагбаумы, видеонаблюдение и телеметрия", – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

В 2024 году планируем охватить оптической сетью 70% новых домов, в которые заселятся более двух тысяч семей. Основные работы пройдут в Барнауле и Бийске.

ПАО "Ростелеком"

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