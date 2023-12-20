За три года в 139 малых селах Алтая провели мобильную связь

В крае подвели итоги трехлетнего госпроекта устранения цифрового неравенства

20 декабря 2023, 14:44, ИА Амител erid: LjN8KZdQd

Пресс-конференция / Фото: "Ростелеком"

Минцифры Алтайского края и "Ростелеком" подвели итоги трехлетнего исполнения госпроекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" по предоставлению мобильной связи селам численностью от 100 до 500 жителей. С 2021 по 2023 год оператор охватил голосовой связью и беспроводным интернетом 4G/LTE* 139 населенных пунктов.

По словам министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова, за три года в голосовании за включение в проект населенных пунктов на портале "Госуслуги" участвовали 50 тыс. человек. В 2021 году "Ростелеком" предоставил доступ к мобильной связи в 42 населенных пунктах, в следующем ­– в 18, а в этом ­– сразу в 79.

"В селах установлены базовые станции, которые дают доступ к связи на территории всего населенного пункта точно на таких же скоростях и по таким же стандартам, как в городах. В рамках этой госпрограммы сделано очень много", ­– сообщил Евгений Зрюмов.

Он также добавил, что хороший отклик жителей говорит о том, что качество жизни с появлением мобильной связи повышается, а доступ к цифровым услугам находится буквально на расстоянии вытянутой руки.

Больше всего сотовых вышек смонтировали в Топчихинском (13), в Алтайском (8) и в Тюменцевском (7) районах.

Всего за время исполнения проекта запустили в эксплуатацию 141 мобильную станцию. В результате доступ к мобильной связи получили более 60 тыс. сельчан.

"За три года мы построили 767 км новых оптических линий связи. На последних этапах строительство шло в труднодоступных селах, подрядчикам пришлось тяжело. В Солонешенском районе оптику в села Демино, Туманово, Степное и Тележиха прокладывали через скальный грунт пятой категории. Техника для укладки кабеля, чтобы обойти реки и ручьи, шла по тайге 30 км, разрывая колеса об острые камни", ­– рассказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Еще одним примером сложности работы стало село Соловьиха, в которой вторую базовую станцию устанавливали на горе высотой 250 м. Для закрепления кабеля только до ее подножия разместили 70 опор. Для дальнейшей укладки в грунт пришлось специально накатывать на горе дорогу к месту установки станции.

Мобильная вышка / Фото: "Ростелеком"

*4G/LTE ("4Джи/ЭлТиИ")

ПАО "Ростелеком"

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