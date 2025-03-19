"Ростелеком" поддержал юных разработчиков виртуальных миров на региональном чемпионате

Участники создавали VR-приложения для различных профессиональных сфер, демонстрируя навыки в IT

19 марта 2025, 16:45, ИА Амител erid: 2W5zFHzJMXn

Встреча школьников с Полиной Азмеевой / Фото: "Ростелеком"

В Алтайском крае прошел региональный чемпионат по профессиональному мастерству, где юные таланты из Барнаула, Бийска и Новоалтайска соревновались в создании виртуальных миров и еще 57 номинациях. "Ростелеком" выступил индустриальным партнером компетенции для юниоров.

В этом направлении ученики старших классов получили возможность проявить свои навыки в области IT*. Задача заключалась в создании с нуля 3D*-пространства, в котором пользователь через VR*-шлем мог бы погрузиться в различные профессиональные роли: консультанта, менеджера склада или помощника руководителя магазина электроники.

Процесс создания был многоэтапным. Сначала ребята разрабатывали диалоги и логику взаимодействия между персонажами, затем реализовывали действия героев в виртуальном офисе и, наконец, дорабатывали созданный объект, превращая его в полноценное игровое приложение.

"За разработкой VR-приложений – наше будущее. В этой области специалисты давно вышли за пределы создания игр", – уверена руководитель центра цифрового развития "IT-Куб. Барнаул" Светлана Шефер.

По ее словам, сфера уже вышла за пределы создания игр. Виртуальные пространства и симуляторы используют в медицине, образовании и туризме. Благодаря чемпионату школьники могут продемонстрировать свои таланты, знания и навыки в IT еще до поступления в профессиональные образовательные учреждения.



В борьбе за звание лучшего в компетенции "Разработка виртуальных миров" приняли участие семь юных разработчиков. Победителями стали Георгий Георгиев (17 лет, Барнаул), Артем Тетерятник (14 лет, Барнаул) и Георгий Кононенко (15 лет, Бийск). Все участники получили ценные призы от "Ростелекома".



В рамках чемпионата в барнаульском "IT-Кубе" прошла встреча школьников с ведущим специалистом Алтайского филиала "Ростелекома" Полиной Азмеевой. Она рассказала о востребованных профессиях на телекоммуникационном рынке и возможностях трудоустройства в компании.

"Мы сотрудничаем с барнаульским центром "IT-Куб" с прошлого года и уже второй раз поддерживаем школьников на чемпионате. Наши специалисты не только помогают юным талантам проявить себя, но и рассказывают о возможностях современного рынка телекоммуникаций, стараются заинтересовать их работой в компании и перспективой профессионального роста", – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.Победители регионального этапа чемпионата представят Алтайский край на межрегиональном этапе и в финале всероссийских соревнований.



Региональный этап чемпионата, организованный правительством Алтайского края, региональным Министерством образования и науки и местным координационным центром "Молодые профессионалы", собрал 340 участников, 500 экспертов и 120 работодателей на 20 тематических площадках. Соревнования проходили в нескольких городах края. Программа предусматривала 58 компетенций.

*IT ("АйТи"); D ("Ди"); VR ("ВиАр")

ПАО "Ростелеком"

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