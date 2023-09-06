"Ростелеком" подготовил видеонаблюдение к выборам губернатора Алтайского края

Компания установила более тысячи камер

06 сентября 2023, 15:30, ИА Амител

Видеонаблюдение / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" завершил установку программно-аппаратных комплексов для организации видеонаблюдения на выборах губернатора Алтайского края, которые пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Камеры установили в помещениях 470 участковых и 75 территориальных избирательных комиссий.

Всего компания смонтировала и настроила 1090 видеокамер в 545 помещениях, установила телекоммуникационные шкафы с оборудованием, коммутаторы доступа и организовала линии связи.

Для 41 избирательного участка компания заменила медный кабель на оптический. Общий объем построенной оптики составил восемь километров. Такие работы провели в Барнауле, Алейске, Рубцовске, Заринске, а также в селах Алтайское, Нижне-Каменка, Кулунда, Троицкое и Усть-Калманка.





Монтаж камер видеонаблюдения / Фото: "Ростелеком"

"Мы организовываем видеонаблюдение в регионе для соблюдения прозрачности и объективности выборов с 2014 года. В этом году по условиям госконтракта с избиркомом Алтайского края в каждом помещении смонтированы по две IP*-камеры, подключенные к источнику бесперебойного питания", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

По его словам, в угол обзора попадут рабочие места сотрудников избиркома и урны для голосования.

Также Сергей Лавренюк сообщил, что накануне и в дни выборов "Ростелеком" традиционно будет обеспечивать сервисную поддержку с обязательным дежурством технических специалистов и аварийных бригад на местах.

Запись с камер видеонаблюдения в дни голосования будут транслировать на служебный портал ЦИК РФ "Наш выбор – 2023" для сотрудников избиркомов, кандидатов и общественных наблюдателей.

После завершения выборов видеозаписи будут хранить в центре обработки данных компании в течение трех месяцев с момента публикации результатов.

*IP ("АйПи")