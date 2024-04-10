"Ростелеком" повысил качество интернет-услуг для жителей двух Алтаев

Сегодня федеральный провайдер располагает одной из крупнейших инфраструктур связи в этих регионах

10 апреля 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8Jtb8z

Оборудование / Фото: "Ростелеком"

В 2023 году "Ростелеком" проложил линии связи и модернизировал оборудование, обеспечив высокоскоростным интернетом 47,4 тыс. домохозяйств в Алтайском крае и Республике Алтай. На данный момент общая протяженность сети оператора в этих регионах составляет 17 тыс. километров.

В Алтайском крае "Ростелеком" предоставил техническую возможность для подключения к цифровым услугам 44,6 тыс. семей в 107 населенных пунктах.

В Республике Алтай охватил 2,8 тыс. домовладений в 15 селах и деревнях. На 1 апреля 2024 года скоростным интернетом в крае пользуются 70%, в Горном Алтае – 89% абонентов компании. Волоконно-оптические линии связи обеспечивают скорость передачи данных до 1 Гбит/с и охватывают новостройки, вторичное жилье и частный сектор.

В прошлом году "Ростелеком" модернизировал четыре маршрутизатора широкополосного доступа BRAS*, что увеличило пропускную способность каналов связи для жителей Алтайского края на 160 Гбит/с.

В обоих регионах компания модернизировала оборудование, установила в многоквартирных домах 26 новых интернет-коммутаторов, а также заменила абонентам 505 "устаревших" ТВ-приставок и 1552 Wi-Fi*-роутеров.

"В результате наших усилий у алтайских абонентов значительно повысилось качество услуг: теперь нет необходимости перезагружать оборудование в вечернее время и выходные дни, высокая скорость позволяет загружать видео, игры и другой "тяжелый" контент. Вполне закономерно улучшилась и работа цифровых сервисов – интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра Wink*, домашнего облачного видеонаблюдения, "Умного дома" и "Ключа", – сообщила директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина.

В компании также установили систему мониторинга качества услуг с помощью искусственного интеллекта. Она распознает низкую скорость, разрывы соединения, плохое качество вещания и другие неполадки и устраняет проблемы еще до того, как их заметит абонент.

* BRAS (Broadband Remote Access Server) – маршрутизатор широкополосного удаленного доступа, устройство для пропуска трафика, которое отвечает за распределение скорости передачи данных внутри сервисной сети, когда по одному соединению абонент получает несколько услуг; Wink ("Винк"); Wi-Fi ("Вай-Фай")

ПАО "Ростелеком"

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