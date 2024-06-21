"Ростелеком" предлагает абонентам подключить дополнительные услуги с хорошей скидкой

И использовать пакет услуг компании с выгодой и удобством

21 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K5PkR

Девушка. Ноутбук / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" пересмотрел условия участия в акции "Хит сезона" для жителей Алтайского края. С июня 2024 года воспользоваться предложением смогут не только новые, но и действующие абоненты компании, которые проживают в многоквартирных домах. Провайдер дает возможность пользователям моноуслуги "Домашний интернет" получить скидку 30% на ежемесячный платеж в течение 90 дней при подключении других продуктов компании.

Абонент широкополосного интернета может, например, заказать мобильную связь у оператора, получив 40 Гб беспроводного интернета, 1000 минут и 500 СМС. При этом он будет платить за обе услуги 490 руб. вместо 700 в течение первых трех месяцев.

Если же добавить к этому цифровую видеоплатформу Wink ("Винк"), ежемесячная оплата составит 560 руб. вместо 800 руб.

Есть и другой вариант для тех, кто пользуется интернетом: подключить только Wink. Тогда за первые три месяца абонентская плата составит 420 руб. вместо 600.

Абоненты "Ростелекома" могут воспользоваться выгодными условиями аренды ТВ-приставки. В Барнауле, Рубцовске, Бийске и Новоалтайске ежемесячная плата составит 50 руб., а в других населенных пунктах – 100 руб.

При подключении к мобильной связи сим-карты предоставят бесплатно.

"Мы хотим дать возможность владельцам моноуслуг почувствовать выгоду пакетных тарифов, популярность которых в последние годы стремительно растет. Стоимость обслуживания при таком решении за счет объема выбранных услуг выходит значительно ниже", – говорит директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк. По его словам, все счета можно удобно и быстро оплачивать вместе, а цифровые сервисы и платежи легко контролировать в личном кабинете.

Присоединиться к акции "Хит сезона" действующие клиенты оператора могут бесплатно. Оформить заявку можно на сайте или по телефону 8-800-100-08-00 до 28 февраля 2025 года.

Как ранее сообщал amic.ru, "Ростелеком" зафиксировал рост популярности пакетных тарифов. Например, число пользователей, которые объединили цифровые услуги и мобильную связь в рамках тарифа "Семейный", увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, нововведения акции "Хит сезона" весьма актуальны. Оператор стремится продемонстрировать владельцам моноуслуг плюсы пакетных тарифов и сделать использование продуктов компании максимально выгодным и удобным.

ПАО "Ростелеком"

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