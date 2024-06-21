"Ростелеком" предлагает абонентам подключить дополнительные услуги с хорошей скидкой
И использовать пакет услуг компании с выгодой и удобством
21 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K5PkR
"Ростелеком" пересмотрел условия участия в акции "Хит сезона" для жителей Алтайского края. С июня 2024 года воспользоваться предложением смогут не только новые, но и действующие абоненты компании, которые проживают в многоквартирных домах. Провайдер дает возможность пользователям моноуслуги "Домашний интернет" получить скидку 30% на ежемесячный платеж в течение 90 дней при подключении других продуктов компании.
Абонент широкополосного интернета может, например, заказать мобильную связь у оператора, получив 40 Гб беспроводного интернета, 1000 минут и 500 СМС. При этом он будет платить за обе услуги 490 руб. вместо 700 в течение первых трех месяцев.
Если же добавить к этому цифровую видеоплатформу Wink ("Винк"), ежемесячная оплата составит 560 руб. вместо 800 руб.
Есть и другой вариант для тех, кто пользуется интернетом: подключить только Wink. Тогда за первые три месяца абонентская плата составит 420 руб. вместо 600.
Абоненты "Ростелекома" могут воспользоваться выгодными условиями аренды ТВ-приставки. В Барнауле, Рубцовске, Бийске и Новоалтайске ежемесячная плата составит 50 руб., а в других населенных пунктах – 100 руб.
При подключении к мобильной связи сим-карты предоставят бесплатно.
"Мы хотим дать возможность владельцам моноуслуг почувствовать выгоду пакетных тарифов, популярность которых в последние годы стремительно растет. Стоимость обслуживания при таком решении за счет объема выбранных услуг выходит значительно ниже", – говорит директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк. По его словам, все счета можно удобно и быстро оплачивать вместе, а цифровые сервисы и платежи легко контролировать в личном кабинете.
Присоединиться к акции "Хит сезона" действующие клиенты оператора могут бесплатно. Оформить заявку можно на сайте или по телефону 8-800-100-08-00 до 28 февраля 2025 года.
Как ранее сообщал amic.ru, "Ростелеком" зафиксировал рост популярности пакетных тарифов. Например, число пользователей, которые объединили цифровые услуги и мобильную связь в рамках тарифа "Семейный", увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, нововведения акции "Хит сезона" весьма актуальны. Оператор стремится продемонстрировать владельцам моноуслуг плюсы пакетных тарифов и сделать использование продуктов компании максимально выгодным и удобным.
ПАО "Ростелеком"Реклама
10:06:34 21-06-2024
Вот это подарок, так подарок ...какие пакеты платно !? вообще смотреть нечего
10:40:04 21-06-2024
Был клиентом ростелекома более 10 лет, В прошлом году с огромным трудом и скандалом расторг договор, скорость интернета ниже заявленного, трижды за год подняли абонплату, списывали также за доп услуги, которые я не активировал(антивирус), абсолютно не клиентоориентированы, офиса в барнауле больше нет, по горячей линии правды не добьешься, никогда и ни за что с ростелекомом больше сам и другим не советую
16:09:08 21-06-2024
123 (10:40:04 21-06-2024) Был клиентом ростелекома более 10 лет, В прошлом году с огро... У них вообще офисов больше нет, по всей стране
10:45:54 21-06-2024
Даю реально без скандалов и беготни с ними не расстаться.
22:07:52 22-06-2024
Гость (10:45:54 21-06-2024) Даю реально без скандалов и беготни с ними не расстаться. ... Невероятно, но это возможно. Раньше у родителей не было никакого провайдера, кроме "Ростелекома", но в конце концов они сделали тариф за одну покупку на всё время, т.е. одна оплата и дальше бесплатно работать будет. Так вот после такого тарифа появился другой провайдер, так что удрать получилось легко, т.к. уже не платили.
10:57:41 21-06-2024
сидим на ростелекоме от безысходности (частный сектор) скорости заявленной никогда нет и все остальное сущая правда((( все очень плохо никому не советую связываться с ними
11:15:33 21-06-2024
Я полгода избавлялась от телефона. Избавилась!
16:15:02 21-06-2024
Гость (11:15:33 21-06-2024) Я полгода избавлялась от телефона. Избавилась!... А я не смог избавиться, вцепились как пиявки. У меня в частном секторе интернет и телефон по одной линии. Они говорят что нельзя отключить домашний телефон так как на одной линии интернет и телефон, причем соседи раньше отказались от телефона, а интернет остался. Телефон перевели на тариф за 150 рублей в месяц и на этом моя борьба закончилась
12:27:38 21-06-2024
Да боже упаси с Ростелекомом связываться. Такие еще навязчивые, сто раз говоришь, что не нужно звонить, нет, с упорством барана будут каждую неделю названивать. Руководство совсем ку-ку?
21:49:14 21-06-2024
Полгода как перешёл, из за наличия более высоких скоростей ,или чуть более,в начале были проблемы,со скоростью,сейчас вроде все норм.,4к.hdr, файлы за 100гб тянет норм.,при скорости по договору 300,по факту около 200,будем считать 100 - на благотворительность.))
22:19:01 21-06-2024
Есть симка этого оператора.Интернет постоянно отваливается.Так ещё и звонками задолбали.С предложением подключить проводной интернет.
22:47:44 21-06-2024
Они заявки не выполняют а плату требуют ещё и судом угрожают
07:47:46 22-06-2024
Попросил полевик поменять на волонку,так,как пользоваться ин-том было крайне неудобно,маленькая скорость,скрутки,ошибки.Заломили такую цену! Ушел от них,перекрестившись левой пяткой через правую грудь.14 лет одни обещания и уговоры.Несолидная организация.
08:00:27 23-06-2024
Мучают граждан России повсеместно. Управы на них нет. Полгода отвязывался от Винка. Навязчивые до невозможности. При возмости расстанусь с ними без всякого сожаления