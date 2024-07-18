"Ростелеком" предоставил каналы связи для этнического праздника в Республике Алтай

И организовал скоростной интернет и онлайн-трансляцию мероприятия

18 июля 2024, 12:20, ИА Амител erid: LjN8JxNTu

"Эл Ойын-2024" / Фото: офсайт правительства Республики Алтай

"Ростелеком" поддержал XVIII Межрегиональный праздник алтайского народа "Эл Ойын-2024", который прошел с 11 по 14 июля в урочище Ойбок Усть-Канского района Республики Алтай. Компания предоставила скоростные каналы связи, организовала работу Wi-Fi* и помогла государственной телевизионной и радиовещательной компании "Горный Алтай" провести прямую трансляцию мероприятия.

"Эл Ойын" – главное событие в спортивной и культурной жизни народов Алтая. В этом году его посетили 30 тыс. гостей. Они увидели состязания, конкурсные и фестивальные программы, театрализованное представление и выставку народных художественных промыслов и ремесел.

Более 600 спортсменов приняли участие в соревнованиях по 14 национальным видам спорта.

"Ростелеком" обеспечил два высокоскоростных канала передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с для пресс-центра и главной трибуны. Для этого специалисты протянули 1,6 км волоконно-оптического кабеля от сети в райцентре Усть-Кан до урочища Ойбок.

Для создания беспроводной интернет-сети компания разместила терминал, источники бесперебойного питания и три точки доступа Wi-Fi. Зона покрытия сигнала включала место проведения спортивных мероприятий, торговые ряды и выставку.

"Наши каналы связи и Wi-Fi отработали в штатном режиме – без сбоев, падения скорости и прерывания сигнала. Благодаря многолетнему сотрудничеству "Ростелекома" и ГТРК "Горный Алтай" тысячи людей, не попавших в Усть-Канский район, смогли присоединиться к атмосфере "Эл Ойына" и посмотреть онлайн самые яркие моменты праздника", – сообщила замдиректора Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" на территории Республики Алтай Лариса Имедоева.

Видеопоток ГТРК "Горный Алтай" с "Эл Ойына" длился рекордные 30 часов. Видео транслировали в высоком качестве в Telegram* и "ВКонтакте". Его посмотрели более 34 тыс. человек.

По словам первого заместителя председателя правительства Республики Алтай, председателя оргкомитета "Эл Ойына" Эжера Ялбакова, в этом году праздник посвятили Году семьи в России. Цель мероприятия – создание условий для сохранения национальной и культурной самобытности, повышение интереса к этнокультурному достоянию алтайского народа.

Напомним, ранее оператор предоставил услуги связи для участников международного ралли "Шелковый путь". Благодаря этому экипаж и другие службы мероприятия получили скоростной и надежный интернет. Каналы связи обладали высокой пропускной способностью. Техническое обслуживание "Ростелеком" провел на должном уровне, без неполадок и снижения скорости.

* Wi-Fi ("Вай-Фай"); Telegram ("Телеграм")

ПАО "Ростелеком"

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