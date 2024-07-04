"Ростелеком" развернул Wi-Fi на международном фестивале "Алтайская регата"

А также организовал дежурство мобильной бригады для контроля качества сигнала

04 июля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KCnGY

Гребля / Фото: Всеволод Клещев, источник – сайт "Алтайский спорт"

"Ростелеком" обеспечил Wi-Fi* международный фестиваль "Алтайская регата", который состоялся в минувшие выходные на гребном канале в Барнауле. На территории канала оператор установил 35 точек беспроводного доступа в интернет.

В гонках на лодках-драконах участвовали 560 спортсменов из России, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Камбоджи, Индонезии и других стран. "Ростелеком" для этих соревнований значительно расширил территорию действия сигнала и спроектировал беспроводной интернет так, чтобы в зону действия попадали здание администрации, места пребывания спортсменов, судейская вышка, VIP*-трибуна со зрителями и другие локации.

"Мы подключаем интернет с публичным Wi-Fi на всех международных соревнованиях, которые проходят на гребном канале. Каждый раз организуем дежурство мобильных бригад. Наши инженеры контролируют качество сигнала, помогают спортсменам и администрации авторизоваться, решают технические проблемы. В этот раз наши специалисты подготовили еще и персональные коды доступа к Wi-Fi для 127 иностранных спортсменов", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Также в июле на территории гребного канала оператор предоставит скоростные линии связи для обслуживания экипажей международного ралли "Шелковый путь". Там разместят площадку для отдыха и обслуживания автопробега, который стартует из Томска. "Ростелеком" подаст на локацию сразу три канала со скоростью передачи данных до 500 Мбит/сек.

Волоконно-оптические сети на гребном канале "Ростелеком" построил в 2018 году для первого международного "Кубка чемпионов". Заказчиком проекта выступила Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

На этих и последующих соревнованиях оператор обеспечивал интернет-каналами трансляцию соревнований в эфире "Матч ТВ", предоставлял цифровое ТВ для гостиничных номеров спортсменов, IP*-телефонию, видеонаблюдение и Wi-Fi.

Качественной связью "Ростелеком" снабжает и своих абонентов, увеличивая зону покрытия. Так, в апреле этого года стало известно, что компания впервые провела высокоскоростные линии связи в девяти селах Алтайского края. Это дало возможность местным жителям пользоваться быстрым интернетом, качественным телевидением и другими цифровыми услугами компании. Кроме того, весной "Ростелеком" проложил линии связи для санатория "Гренада" и детского лагеря "Березка". Там оператор планировал установить интерактивное телевидение и внедрить другие цифровые решения.

* Wi-Fi ("Вай-Фай"); VIP ("ВиАйПи"); IP ("АйПи")

ПАО "Ростелеком"

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