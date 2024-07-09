"Ростелеком" предоставил каналы связи для международного ралли "Шелковый путь"

И обеспечил скоростным бесперебойным интернетом экипаж и другие службы мероприятия

09 июля 2024, 17:10, ИА Амител erid: LjN8K6jkd

Старт ралли "Шелковый путь – 2024" / Фото: областное информагентство lobl.ru

"Ростелеком" в Барнауле организовал скоростной интернет для 14-го Международного ралли "Шелковый путь". Площадкой для размещения участников автопробега стал расположенный рядом с краевой столицей гребной канал – уникальный спортивный объект, на котором проходят соревнования мирового уровня.

В 2021 году маршрут гонки уже проходил через Алтайский край, что стало одним из ярких событий в автомобильном спорте региона. В этом году Барнаул впервые предоставил место для остановки и отдыха участников автопробега.

На площадку, где разместились бивуаки международного ралли, "Ростелеком" подал три канала связи с пропускной способностью до 500 Мбит/с и высокой защитой от DDoS*-атак.

Скоростной интернет был необходим для работы оперативного штаба управления гонкой, пресс-центра, медицинской и экстренной служб и персонала. В зону действия услуги попадали место питания и отдыха экипажей, а также гараж для мойки автомобилей.

"В предыдущие годы построенная нами волоконно-оптическая сеть обеспечивала качественную передачу данных для бесперебойной работы всех служб во время спортивных состязаний мирового уровня. Техническая инфраструктура позволила подать каналы связи с высокой пропускной способностью и для участников ралли", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

По его словам, для решения этой задачи компания изменила топологию сети, перебросила линии связи к месту их временной дислокации и установила оконечное оборудование.

Техническое обслуживание участников ралли прошло на должном уровне, без сбоев и снижения скорости.

14-е издание проекта Международное ралли "Шелковый путь" проходит с 5 по 15 июля 2024 года. В старте принимают участие 106 экипажей из 13 стран мира. Общая протяженность маршрута составит 5 243 км и соединит пять российских регионов – Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай – с Монголией. Участники преодолеют 11 этапов. Награждение победителей гонок состоится 15 июля в Улан-Баторе.

* DDoS ("ДиДиоЭс")

ПАО "Ростелеком"

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