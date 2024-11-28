"Ростелеком" представил алтайским пенсионерам пособие по работе со смартфонами

Издание помогает осваивать современные технологии

28 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Пособие "Основы работы на смартфоне" / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" совместно с Социальным фондом России (СФР) выпустил пособие по работе со смартфоном для людей старшего возраста в рамках проекта "Азбука интернета". Недавно компания представила материал краевому отделению Союза пенсионеров России.

Новое пособие "Основы работы на смартфоне" стало вторым в серии. Первое, "Основы работы на компьютере", вышло в 2014 году и помогло освоить компьютерную грамотность уже более 500 тыс. пенсионеров в стране.

В новом учебнике в доступной форме рассказывают, как правильно использовать смартфон: скачивать приложения, оплачивать покупки с помощью карт, общаться в мессенджерах.

Во время презентации пособия представитель "Ростелекома" также пояснил, где найти онлайн-версии первого и второго изданий на портал е "Азбука интернета" и дал советы по интернет-безопасности и защиты от телефонных мошенников.

Руководитель Алтайского краевого отделения Союза пенсионеров России Елена Хрусталева отметила, что учебник помогает старшему поколению разобраться в новых технологиях.

"В этом пособии простым и понятным языком изложена важная информация для людей старшего возраста, которые пользуются смартфонами. Освоив его, пенсионеры смогут расширить и разнообразить свою жизнь, улучшить ее качество. Мы получили от этой встречи только хороший отклик", – подчеркнула Елена Хрусталева.

На портале "Азбука интернета" можно бесплатно скачать методические материалы для педагогов. Там же публикуют условия всероссийского конкурса "Спасибо интернету", где пенсионеры смогут продемонстрировать свои навыки общения с компьютером и представить онлайн-проекты.

"Наши пособия предназначены для бесплатного распространения: мы дарим их во время учебных занятий и встреч, которые регулярно проводим на базе библиотек, волонтерских организаций и общественных объединений. За десятилетие действия программы специалисты "Ростелекома" помогли обучить работе на компьютере несколько тысяч алтайских пенсионеров", – сказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Он также добавил, что их имена зачастую звучат в числе номинантов и победителей конкурса "Спасибо интернету".

Члены Союза пенсионеров России на встрече / Фото: "Ростелеком"

После встречи Алтайское отделение Союза пенсионеров получило партию новых пособий для передачи в районные отделения организации.