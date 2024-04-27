"Ростелеком" представил облачное решение для гостиничного бизнеса
"Цифровой отель" позволяет предоставлять гостям более персонализированный и качественный сервис
27 апреля 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8JyG4A
"Ростелеком" представил облачную систему "Цифровой отель" для управления гостиничным бизнесом. Сервис помогает автоматизировать ключевые бизнес-процессы в отелях разных масштабов – от небольших семейных до крупных сетей. С помощью отечественной системы PMS* (Property Management System) отели смогут заменить иностранное программное обеспечение на гибкий и масштабируемый инструмент для повышения эффективности бизнеса.
И маленьким гостиницам, и крупным сетям часто недостает систематизации данных, автоматизации процессов и возможностей аналитики.
PMS-система "Цифровой отель":
- предоставляет централизованное и безопасное хранение личных данных посетителей, сведений о бронировании, регистрации и выселении;
- переводит рутинные процессы в цифровой формат;
- контролирует чеки и счета;
- создает разнообразные и точные отчеты на основе реальных данных о функционировании отеля для принятия обоснованных решений.
Сейчас доступны десктопная и веб-версии "Цифрового отеля". Обе можно интегрировать со сторонними системами управления (системой бронирования, финансовыми платформами и ERP*).
Если в отеле уже используют другие сервисы оператора, например, IPTV*, Wi-Fi* или виртуальная АТС*, их также легко подключить к новой системе. В будущем система охватит и другие продукты компании (видеонаблюдение и умные экраны).
Директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО "Ростелеком" Александр Яресько отмечает, что раньше многие российские отели применяли иностранные системы. Это было обусловлено требованиями международных гостиничных операторов. Однако сегодня растет интерес к отечественным разработкам, которые можно оперативно внедрять, обновлять и интегрировать с другим ПО.
"Ростелеком" предлагает гостиничному бизнесу гибкое и безопасное решение, которое поможет увеличить выручку и улучшить сервис. Важным преимуществом решения является размещение в облаке компании и поддержка в режиме 24/7 для бесперебойной работы всех интегрированных в систему сервисов и защиты данных. Таким образом, отели смогут сконцентрироваться на том, за что их выбирают и любят гости, – на создании комфортной атмосферы для отдыха или работы в любой точке России", – говорит Александр Яресько.
Пилотной площадкой для внедрения "Цифрового отеля" стал петербургский отель UNO*, где протестирован весь функционал решения.
* PMS ("ПиЭмЭс"); ERP (ИАрПи"); IPTV ("АйПиТиВи"); Wi-Fi ("Вай-Фай"); АТС ("ЭйТиСи"); UNO ("Уно")
ПАО "Ростелеком"Реклама
Комментарии в эфире