"Ростелеком" представил облачное решение для гостиничного бизнеса

"Цифровой отель" позволяет предоставлять гостям более персонализированный и качественный сервис

27 апреля 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8JyG4A

Отель / Фото: компания "Ростелеком"

"Ростелеком" представил облачную систему "Цифровой отель" для управления гостиничным бизнесом. Сервис помогает автоматизировать ключевые бизнес-процессы в отелях разных масштабов – от небольших семейных до крупных сетей. С помощью отечественной системы PMS* (Property Management System) отели смогут заменить иностранное программное обеспечение на гибкий и масштабируемый инструмент для повышения эффективности бизнеса.

И маленьким гостиницам, и крупным сетям часто недостает систематизации данных, автоматизации процессов и возможностей аналитики.

PMS-система "Цифровой отель":

предоставляет централизованное и безопасное хранение личных данных посетителей, сведений о бронировании, регистрации и выселении;

переводит рутинные процессы в цифровой формат;

контролирует чеки и счета;

создает разнообразные и точные отчеты на основе реальных данных о функционировании отеля для принятия обоснованных решений.

Сейчас доступны десктопная и веб-версии "Цифрового отеля". Обе можно интегрировать со сторонними системами управления (системой бронирования, финансовыми платформами и ERP*).

Если в отеле уже используют другие сервисы оператора, например, IPTV*, Wi-Fi* или виртуальная АТС*, их также легко подключить к новой системе. В будущем система охватит и другие продукты компании (видеонаблюдение и умные экраны).

Директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО "Ростелеком" Александр Яресько отмечает, что раньше многие российские отели применяли иностранные системы. Это было обусловлено требованиями международных гостиничных операторов. Однако сегодня растет интерес к отечественным разработкам, которые можно оперативно внедрять, обновлять и интегрировать с другим ПО.

"Ростелеком" предлагает гостиничному бизнесу гибкое и безопасное решение, которое поможет увеличить выручку и улучшить сервис. Важным преимуществом решения является размещение в облаке компании и поддержка в режиме 24/7 для бесперебойной работы всех интегрированных в систему сервисов и защиты данных. Таким образом, отели смогут сконцентрироваться на том, за что их выбирают и любят гости, – на создании комфортной атмосферы для отдыха или работы в любой точке России", – говорит Александр Яресько.

Пилотной площадкой для внедрения "Цифрового отеля" стал петербургский отель UNO*, где протестирован весь функционал решения.

* PMS ("ПиЭмЭс"); ERP (ИАрПи"); IPTV ("АйПиТиВи"); Wi-Fi ("Вай-Фай"); АТС ("ЭйТиСи"); UNO ("Уно")

ПАО "Ростелеком"

Реклама