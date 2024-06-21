"Ростелеком" представил российские технологии умного управления транспортом

И сообщил о применении современных методов координации дорожного движения

21 июня 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KD845

Транспортный форум / Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

На XI Международном Сибирском транспортном форуме "Ростелеком" представил российские разработки, направленные на интеллектуализацию транспортных систем городских агломераций. Оператор выступил официальным партнером мероприятия.

"В основе интеллектуальной транспортной системы "Ростелекома" российские ИТ-решения. Она разработана с учетом задач нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Ее успешно внедряют в регионах страны, в том числе в Сибири (в Алтайском крае и Республике Бурятия)", – сообщил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) обеспечивает централизованное управление городской дорожной инфраструктурой, включая умные светофоры и видеонаблюдение с аналитическими функциями. Это повышает безопасность, увеличивает пропускную способность дорог и улучшает функционирование общественного транспорта.

На форуме эксперты провайдера сообщили и о применении современных методов управления дорожным движением и объединении подсистем ИТС на основе Единой платформы управления транспортными системами (ЕПУТС).

Компания создает ЕПУТС с использованием российской модульной платформы, которая совместима с другими информационными системами и обеспечивает быстрое подключение готовых функциональных блоков, уже действующих в регионе.

Директор направления Департамента формирования и развития продуктового предложения ПАО "Ростелеком" Дмитрий Марков обозначил основные преимущества платформы. Среди них отказ от дублирующих платформ, оперативность и полнота получения данных, мультивендорность, мобильность и высокое качество транспортного обслуживания.

Технологию реализовали в Пермской агломерации, что привело к снижению числа ДТП и уменьшению нагрузки на магистрали.

Напомним, в прошлом году "Ростелеком" впервые продемонстрировал умную опору для зарядки электромобилей на международном форуме "Технопром-2023". С ее помощью можно установить системы наблюдения и оповещения, точки Wi-Fi (Вай-Фай) и датчики экомониторинга. Там же провайдер представил платформу видеоанализа, которая является эффективным инструментом для контроля общественной безопасности и предотвращения преступлений. Видеоаналитика на базе искусственного интеллекта обнаруживает людей, объекты и события, отслеживает работу городских служб и анализирует интенсивность движения автомобилей и пешеходов.

ПАО "Ростелеком"

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