"Ростелеком" презентовал продукты кибербезопасности на играх AltayCTF- 2024

Соревнования прошли в АлтГТУ

11 октября 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KRrTd

Победители игр AltayCTF-2024" / Фото: пресс-служба "Ростелекома"

В Барнауле уже в седьмой раз прошли игры AltayCTF-2024, организованные Алтайским государственным техническим университетом при поддержке Минцифры и Минобра региона. Это межрегиональное межвузовское соревнование в области информационной безопасности для учащихся высших и средних специальных учебных заведений. "Ростелеком" выступил партнером мероприятия и презентовал несколько продуктов дочерней компании "Солар".

Представитель коммерческого блока ГК "Солар" Егор Лепков рассказал о комплексной системе защиты от киберугроз, которые предлагает компания, и востребованности специалистов.

"В штате компании трудятся свыше двух тысяч специалистов. Подразделения "Солара" расположены в восьми крупнейших городах России. Технологии и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют поддерживать наши сервисы в режиме 24/7, успешно мониторить и отражать тысячи киберугроз на сетях заказчиков", – сообщил Егор Лепков.

Кстати, именно "Солар" обеспечивает защиту портала "Госуслуги", ГАC "Выборы" и других систем, работая в сотрудничестве с государственными и частными компаниями.

За победу в AltayCTF-2024 боролись 70 участников из десяти команд, представляющих именитые сибирские вузы, а также барнаульские колледжи. Организаторы предложили им виртуальный образ сервера с заранее установленными на нем уязвимостями. И ребята должны были обнаружить и устранить их сначала в своей инфраструктуре, а затем на сервисах других команд. После этого необходимо было сообщить жюри о "захвате флага" (текстового или хеш-кода) по специальному адресу. На все это им давалось восемь часов.

Лучший результат показала команда из Томского госуниверситета (ТГУ), кибер-серебро взял Новосибирский технический университет, а бронзу – студенты Сибирского университета геосистем и технологий.

По словам технического директора соревнований, доцента кафедры "Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность" АлтГТУ Евгения Шарлаева, CTF-игры проходят на базе вуза с 2015 года. "За это время они cтали хорошей образовательной площадкой, на которой будущие специалисты по информационной безопасности оттачивают свои профессиональные навыки", – подчеркнул Евгений Шарлаев.

Директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк добавил, что АлГТУ – один из основных поставщиков кадров для телекоммуникационного рынка.

"Турниры "белых хакеров" мы поддерживаем с момента старта CTF-движения в Алтайском техническом университете. На соревнования наши специалисты предоставляли ИТ-оборудование и услугу "Виртуальный ЦОД" для оперативного размещения данных в облачном хранилище. Нам приятно продолжить сотрудничество с вузом в этом году, так как "политех" всегда был одним из основных поставщиков кадров для телекоммуникационного рынка", – подчеркнул Сергей Лавренюк.Как ранее сообщал amic.ru, в мае "Ростелеком" стал партнером ИТ-форума "Хакатон-2024" в столице Алтайского края. Это отличная площадка для студентов и молодых ИТ-специалистов, для того чтобы показать и прокачать свои навыки. Оператор часто поддерживает подобные мероприятия.

ПАО "Ростелеком"