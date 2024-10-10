Теплый прием. "Ростелеком" разыграл скидки на интернет для новых клиентов
Они будут действовать в течение года
10 октября 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8Jyw79
Новых клиентов "Ростелекома" малого и среднего бизнеса в Алтайском крае порадовали акцией "Теплый прием". Основным призом стали подарочные сертификаты со скидкой на годовое подключение к интернету. В розыгрыше приняли участие 45 предприятий, перешедших на обслуживание в "Ростелеком" с 1 августа по 30 сентября 2024 года. Победителей выбрали случайным образом с помощью генерации чисел. Их наградили в Барнауле в рамках мероприятия, организованного при поддержке портала "Толк" и съемочной группы холдинга "Сибирская медиагруппа".
Победителями стали:
- предприниматель Анастасия Сизова;
- предприниматель Александр Кадын;
- ООО "Вегамедфарм".
С 1 октября 2024 года им предоставят скидку 50% от обычной ставки за абонентскую плату за интернет на 12 месяцев. После завершения акционного периода клиенты продолжат использовать услуги по текущим тарифным планам.
"Увеличение числа участников акции говорит о возросшем интересе к услугам компании "Ростелеком" среди предпринимателей малого и среднего бизнеса", – говорит заместитель руководителя по корпоративным и государственным направлениям отделения на Алтае компании "Ростелеком" Ольга Курылева.По ее словам, ассортимент постоянно обновляется новыми функциями и сервисами, специально адаптированными под потребности различных отраслей. В компании убеждены в своей надежности и готовы приветствовать предпринимателей любого профиля. Заместитель руководителя поблагодарила новых партнеров за доверие и поздравила тех, кто получил выгодную скидку на услуги оператора.
"Ростелеком" предоставляет корпоративным клиентам интернет-платформу с передовыми технологиями, которая не только обеспечивает традиционные телекоммуникационные услуги, но и дополнительные ИТ-сервисы.
Например, совместно с виртуальной АТС оператор предлагает комплекс цифровых опций – возможность записи разговоров, голосового помощника, анализ речи. При этом управление осуществляется через личный кабинет с удобной навигацией и настройками, доступен электронный обмен документами и техническая поддержка 24/7.
К концу 2023 года "Ростелеком" был одним из лидеров на рынке доступа в интернет, общественных точках Wi-Fi* и цифровом ТВ. Оператор удерживал главенствующие позиции по числу клиентов в области виртуальной телефонии. Компания имеет ведущие позиции как поставщик номеров услуги "Бесплатный звонок" 8-800.
В 2024 году "Ростелеком" активно усиливает присутствие в различных областях, таких как цифровые технологии, облачные сервисы, кибербезопасность, медицина и туризм. Она позиционирует себя как ведущий цифровой интегратор и создает инновационные ИТ-решения для различных секторов, включая энергетику, сельское хозяйство, ЖКХ и государственные организации.
Представители сектора малого и среднего бизнеса на Алтае могут оставить заявку на подключение к услугам, посетив официальный сайт оператора или позвонив по телефону 8-800-300-67-31.
Кроме того, в последние месяцы "Ростелеком" провел установку оптических линий связи в 17 городах и поселках Алтайского края в июне и июле. Благодаря чему еще шесть тысяч домов получат доступ к скоростному интернету, цифровому телевидению и другими услугами компании.
*Wi-Fi ("Вай-Фай")
ПАО "Ростелеком"Реклама
17:44:53 10-10-2024
"Ростелеком" разыграл. Дальше не следует читать . 10 лет назад он и меня пытался разыграть. Предоставил приставку к телевизору якобы бесплатно. И сказал "Ростелеком", что платить я буду только за предоставленные каналы телевидения 99 рублей в месяц. Забыв сказать, что длится это будет только первый месяц. Со второго месяца я должен был платить 299 рублей за телевидение и 200 рублей в течении 2 лет за приставку. Разыгрывать они умеют. Я конечно же отказался. Приставку они отказались забирать обратно. Пришлось выкинуть на помойку, телефон стационарный отключил. С ними я больше не играю.
19:57:19 10-10-2024
Даже если бы предложил бесплатно. Нет. Никогда и ни за что! Отвратительно! Что качество связи, что тупая поддержка.
20:28:17 10-10-2024
Ростелеком, ТТК, Дом Ру - ось зла провайдеров