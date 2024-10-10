Теплый прием. "Ростелеком" разыграл скидки на интернет для новых клиентов

Они будут действовать в течение года

10 октября 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8Jyw79

Розыгрыш призов / Фото: пресс-служба "Ростелекома"

Новых клиентов "Ростелекома" малого и среднего бизнеса в Алтайском крае порадовали акцией "Теплый прием". Основным призом стали подарочные сертификаты со скидкой на годовое подключение к интернету. В розыгрыше приняли участие 45 предприятий, перешедших на обслуживание в "Ростелеком" с 1 августа по 30 сентября 2024 года. Победителей выбрали случайным образом с помощью генерации чисел. Их наградили в Барнауле в рамках мероприятия, организованного при поддержке портала "Толк" и съемочной группы холдинга "Сибирская медиагруппа".

Победителями стали:

предприниматель Анастасия Сизова;

предприниматель Александр Кадын;

ООО "Вегамедфарм".

С 1 октября 2024 года им предоставят скидку 50% от обычной ставки за абонентскую плату за интернет на 12 месяцев. После завершения акционного периода клиенты продолжат использовать услуги по текущим тарифным планам.

"Увеличение числа участников акции говорит о возросшем интересе к услугам компании "Ростелеком" среди предпринимателей малого и среднего бизнеса", – говорит заместитель руководителя по корпоративным и государственным направлениям отделения на Алтае компании "Ростелеком" Ольга Курылева.По ее словам, ассортимент постоянно обновляется новыми функциями и сервисами, специально адаптированными под потребности различных отраслей. В компании убеждены в своей надежности и готовы приветствовать предпринимателей любого профиля. Заместитель руководителя поблагодарила новых партнеров за доверие и поздравила тех, кто получил выгодную скидку на услуги оператора.

"Ростелеком" предоставляет корпоративным клиентам интернет-платформу с передовыми технологиями, которая не только обеспечивает традиционные телекоммуникационные услуги, но и дополнительные ИТ-сервисы.

Например, совместно с виртуальной АТС оператор предлагает комплекс цифровых опций – возможность записи разговоров, голосового помощника, анализ речи. При этом управление осуществляется через личный кабинет с удобной навигацией и настройками, доступен электронный обмен документами и техническая поддержка 24/7.

К концу 2023 года "Ростелеком" был одним из лидеров на рынке доступа в интернет, общественных точках Wi-Fi* и цифровом ТВ. Оператор удерживал главенствующие позиции по числу клиентов в области виртуальной телефонии. Компания имеет ведущие позиции как поставщик номеров услуги "Бесплатный звонок" 8-800.

В 2024 году "Ростелеком" активно усиливает присутствие в различных областях, таких как цифровые технологии, облачные сервисы, кибербезопасность, медицина и туризм. Она позиционирует себя как ведущий цифровой интегратор и создает инновационные ИТ-решения для различных секторов, включая энергетику, сельское хозяйство, ЖКХ и государственные организации.

Представители сектора малого и среднего бизнеса на Алтае могут оставить заявку на подключение к услугам, посетив официальный сайт оператора или позвонив по телефону 8-800-300-67-31.

Кроме того, в последние месяцы "Ростелеком" провел установку оптических линий связи в 17 городах и поселках Алтайского края в июне и июле. Благодаря чему еще шесть тысяч домов получат доступ к скоростному интернету, цифровому телевидению и другими услугами компании.

*Wi-Fi ("Вай-Фай")

ПАО "Ростелеком"

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