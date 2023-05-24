"Ростелеком" успешно протестировал видеокамеры в алтайских школах перед ЕГЭ

И закупил дополнительные блоки питания, коммутаторы и флеш-карты для записи экзамена

24 мая 2023, 16:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq52fHga

Видеонаблюдение / Фото: "Ростелеком"

Система видеонаблюдения "Ростелекома", установленная в школах Алтайского края, прошла успешное тестирование на готовность работы во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который стартует 26 мая. Заказчиком услуги выступил Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени О.Р. Львова.

В этом году оператор смонтировал видеонаблюдение в 95 школах нескольких городов и сёл:

Барнаула;

Рубцовска;

Змеиногорска;

Калманки;

Кулунды;

Ребрихи;

Солонешного.

Дополнительно компания закупила блоки питания, коммутаторы и флеш-карты.

Всего установили 1882 видеокамеры в 942 учебных классах и в региональном центре обработки информации.

"Ростелеком" исполняет проект и обеспечивает прозрачность госэкзаменов уже 11 лет. Ежегодно мы совершенствуем технический процесс и повышаем защиту линий и оборудования от вирусов и хакерских атак. Видеонаблюдение проходит незаметно для учащихся, но при этом помогает разрешить возникшие спорные моменты. Всем выпускникам школ желаем удачи в этом серьёзном испытании", – сообщила заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала "Ростелекома" Ольга Курылева.

Специалисты "Ростелекома" в дни проведения итоговой аттестации будут мониторить работоспособность каналов связи и оборудования. Аварийные бригады сервисных центров Алтайского филиала компании отработают ЕГЭ в режиме повышенной готовности.

Записи с камер видеонаблюдения во время основного и дополнительного ЕГЭ автоматически поступят в центр обработки данных "Ростелекома", где будут храниться до конца 2023 года.

ПАО "Ростелеком"

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