"Ростелеком" установил умные домофоны и видеонаблюдение в девяти жилых домах Барнаула

Оборудование помогает контролировать общественный порядок, а видео непрерывно транслируется в приложении "Ключ"

30 января 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8K2iVm

Умный домофон / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" в 2023 году установил умные домофоны и видеонаблюдение в девяти многоквартирных домах Барнаула. Услуги – часть цифровой экосистемы "Ростелеком Ключ", предназначенной для управления и контроля внутри построек и прилегающих территорий. Компания внедряет цифровые сервисы в новостройках и на вторичном рынке жилья.

Лидером среди услуг "Ключа" в прошлом году стали умные домофоны, которые "Ростелеком" подключил в семи новостройках Барнаула. Их установили после строительства цифровой сети, размещения телеком-оборудования и заведения в квартиры индивидуального оптического кабеля по технологии PON*.

"Умный домофон" – современная система контроля доступа в подъезды. Жильцы с помощью мобильного приложения** "Ключ" могут удаленно открывать дверь, видеть посетителя, вести видеозапись посещений, просматривать их в архиве и даже завести временные гостевые коды для друзей.

Домофонные панели оборудованы антивандальным корпусом, встроенной камерой видеонаблюдения с высоким разрешением и системой ночного видения.

В двух домах на вторичном рынке, расположенных на улицах Строителей, 18 и Челюскинцев, 80в, "Ростелеком" по решению жильцов и УК установил видеонаблюдение в подъездах, лифтах и на фасаде зданий, всего – 84 камеры.

"Решение "Ростелеком Ключ" повышает комфорт, безопасность проживания, а также ликвидность городских квартир. Застройщикам, УК, ТСЖ и самим жильцам мы предлагаем умные домофоны, умные шлагбаумы, камеры видеонаблюдения, а также систему контроля и учета доступа с установкой общих внутридомовых счетчиков на воду, тепло и электроэнергию. Сервисы подключаем с учетом индивидуальных запросов и предложений заказчика", – сообщил директор Алтайского филиала компании "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Так, в январе этого года компания предоставит жильцам дома по адресу ул. Партизанская, 175, весь комплекс услуг цифровой платформы "Ростелеком Ключ".

Подробнее о решении "Ростелеком Ключ" можно узнать на официальном сайте провайдера или по номеру 8-800-00-08-00.

Умный домофон / Фото: "Ростелеком"

*PON ("ПОН")

**Возрастное ограничение для приложения 6+

ПАО "Ростелеком"

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