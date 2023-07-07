"Ростелеком" устраняет 60% неполадок сети незаметно для клиентов

И еще почти 30% дистанционно

07 июля 2023, 11:05, ИА Амител LjN8JxL5v

Сотрудники "Ростелекома" / Фото предоставлено компанией

По статистике "Ростелекома" более 60% неполадок сети специалисты устраняют до того, как клиенты успевают заметить изменения в работе сервисов. Еще почти в 30% случаев сотрудники связываются с клиентами и помогают решить вопрос удаленно, что сокращает время устранения неисправностей. И только в каждом десятом случае требуется выезд инженера технической службы для помощи абоненту на месте.

Как выявляют неисправности?

В этом помогает интеллектуальная система мониторинга сети. С ее помощью можно определить место и причину возникновения неполадок, благодаря чему специалисты могут быстро реагировать на риски возникновения технических проблем.

Сотрудники мониторингового центра круглосуточно наблюдают работу 10 млн абонентских устройств и активных интернет-сессий. Умная система отслеживает одновременно около 300 параметров для каждого из пользователей:

стабильность интернет-сигнала,

качество и скорость Wi-Fi,

пропускную способность канала,

чистоту изображения и отсутствие зависаний при просмотре цифрового ТВ,

исправность оборудования,

актуальность программного обеспечения и многое другое.

Насколько важна такая система

Предиктивная система мониторинга позволяет решать самую важную задачу клиентского сервиса – обеспечивать качественные услуги, рассказал директор по клиентскому сервису "Ростелекома" Евгений Жукович.

По его словам, инфраструктура связи – сложный живой организм со множеством элементов, поэтому в этом процессе каждую минуту участвуют тысячи специалистов компании: от инженеров, которые отвечают за исправность коммуникаций под землей и даже под водой, до специалистов мониторингового центра

"Они заботятся о том, чтобы на сети не возникало неполадок, но если это и произошло, то делают все возможное, чтобы оперативно их исправить. Наряду с постоянной модернизацией нашей цифровой инфраструктуры такой подход позволяет обеспечивать высокое качество домашнего интернета и других цифровых услуг. Пока вы звоните близким по видеосвязи, смотрите фильмы онлайн, играете в компьютерные игры, мы узнаем о возможных неполадках и устраняем их в большинстве случаев до того, как вы их замечаете", – подчеркнул Евгений Жукович.

Цифровая инфраструктура "Ростелекома" охватывает около 40 млн домов страны – это более 70% от их общего количества. Компания активно расширяет сеть и совершенствует качество обслуживания.

ПАО "Ростелеком"

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