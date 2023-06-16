Интернета много не бывает: "Ростелеком" охватил цифровыми услугами 63 алтайских села

Это населенные пункты близ Алейска, Белокурихи и еще в ряде районов

16 июня 2023, 10:05, ИА Амител

"Ростелеком" / Фото: пресс-служба компании

С начала 2023 года "Ростелеком" построил волоконно-оптические линии связи и предоставил доступ к скоростному интернету по технологии PON в 63 малонаселенных пунктах Алтайского края. Больше 15 тысяч сельских жителей получили возможность подключиться к цифровым услугам компании.

"Последние два года мы строим оптику высокими темпами и в больших объемах. Стараемся сделать цифровые услуги доступными, в первую очередь для жителей небольших деревень. В 2021 году новой оптической сетью охватили 41 тысячу сельских семей, в прошлом – больше 44 тысяч. В этом году планируем не снижать, а, наоборот, увеличивать свое присутствие в регионе, построив оптические линии связи еще для 45 тысяч домохозяйств", – прокомментировал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Сразу 12 сел подключили к скоростному интернету в районе города Алейска. Это Березовка, Михайловка, Брусенцово, Красный Яр, Усть-Чарышская Пристань и другие. Рядом с городом-курортом Белокурихой цифровая сеть построена в 10 населенных пунктах, среди которых Сетовка, Половинка, Никольское, Березовка, Кокши и Красный Яр. Наибольший объем работ "Ростелеком" провел в Тогуле Тогульского района и Боровихе Первомайского района, где оптикой охвачено больше тысячи домов, а также в Малиновом Озере Михайловского района (879 домов).

"Технология PON, кроме таких преимуществ, как высокая скорость и безлимитное соединение, позволяет подключать по одной линии несколько услуг. Мы предлагаем сельчанам интернет со скоростью до 200 Мбит/с с рассрочкой выплат на два года, интерактивное ТВ, уличное и внутридомовое видеонаблюдение, образовательный сервис "Лицей", антивирусные программы, умную колонку "Капсула" с голосовым помощником "Маруся". Наши предложения помогут создать дополнительный комфорт и безопасность в доме и приусадебном хозяйстве", – сообщил начальник отдела продаж массового сегмента Алтайского филиала "Ростелекома" Кирилл Дубровин.

На 1 июня 2023 года по активности подключений к новой сети "Ростелекома" лидируют села Семеново-Красилово, Чистюнька, Селиверстово, Правда и Баюновские Ключи.

ПАО "Ростелеком"

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