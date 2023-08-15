"Ростелеком" в Алтайском крае подключает "Виртуальную АТС" за половину стоимости

За семь месяцев к облачной телефонии подключились более 200 алтайских организаций

15 августа 2023, 12:00, ИА Амител LjN8JzjW2

Телефон / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" продолжает подключать услугу "Виртуальная АТС" алтайским компаниям со скидкой 50% на абонентскую плату сроком на два месяца. Заявку можно подать до 31 августа 2023 года.

Акция действует на тарифах:

"5 рабочих мест и 600 минут";

"10 рабочих мест и 1200 минут".

Ежемесячный платеж за этот период составит 600 и 1 тыс. рублей соответственно, включая НДС. Бонусом к выгодным условиям подключения станет опция "Запись разговора" и месяц хранения данных.

"Минимум затрат при подключении делает "Виртуальную АТС" привлекательной даже для небольшого бизнеса. Мы гарантируем качество и надежность сервиса, включая его защиту и отказоустойчивость. За семь месяцев этого года к облачной телефонии подключились больше 200 алтайских организаций", – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

С помощью "Виртуальной АТС" можно организовать услуги телефонии оперативно, без покупки дополнительного оборудования и привязки к местонахождению. Облачный сервис работает через интернет, в любом месте.

Управлять телефонной сетью можно самостоятельно через личный кабинет. Одна из новых опций платформы – авторизация пользователей по звонку, разработанная для компаний, которым необходимо верифицировать своих клиентов.

"Данной услугой "Ростелекома" мы пользуемся больше двух лет. На сегодня в Барнауле у нас организовано четыре виртуальных АТС, всего – 90 рабочих мест. Они предназначены для разных целей, например, обзвон потребителей ЖКХ, консультирование по лицевым счетам, автоматизированный прием показаний приборов учета. Преимущества реализованных решений в том, что операторы могут работать из любой точки, сам сервис легко масштабируется – количество используемых линий в случае повышенной нагрузки можно увеличить в несколько кликов", – рассказал исполнительный директор "Системы "Город" Юрий Обухов.На 1 августа 2023 года услугой "Виртуальная АТС" в Алтайском крае и Республике Алтай пользуются 1356 компаний – клиентов "Ростелекома". Цифровой сервис подключают бесплатно с возможностью тестирования в течение двух недель.

Узнать подробнее об услуге и оставить заявку на подключение можно на сайте "Ростелекома" и по телефону 8-800-200-30-00.

ПАО "Ростелеком"

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