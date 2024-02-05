"Ростелеком" в Алтайском крае построил оптические сети еще в 107 селах

Наибольший объем работ организовали в Первомайском, Тогульском и Михайловском районах

05 февраля 2024, 15:45, ИА Амител erid: LjN8KKtLg

"Ростелеком" / Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" в 2023 году построил современные волоконно-оптические линии связи в 107 сельских населенных пунктах Алтайского края. Доступ к цифровым услугам компании получили 39 тысяч жителей.

Федеральный оператор организовал самую большую распределительную цифровую сеть в Боровихе Первомайского района. Новые линии связи охватили 1 339 домов. На втором месте – Тогул Тогульского района, в котором скоростной интернет и современная связь стали доступны для 1 284 семей. Серьезный объем работ провели и в Малиновом Озере Михайловского района. Там компания подвела оптику к 879 домам.

"Мы продолжаем вести активное строительство новых телекоммуникаций в сельской местности. Сейчас в Алтайском крае доступ к скоростному интернету имеют 122 тысячи семей, что составляет 34% от общего количества частных домохозяйств. На 2024 год наши цели не менее амбициозные – мы планируем сохранить темпы прироста этой категории абонентов", – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

В первом квартале 2024 года "Ростелеком" подключит к услугам еще 21 населенный пункт, в которых сеть достроили в конце прошлого года.

Возможность пользоваться скоростным интернетом, интерактивным ТВ, домашним видеонаблюдением и разнообразными цифровыми сервисами получат больше восьми тысяч жителей Новоильинки, Плотавы, Успенки, Хабазино, Голухи и других сел Алтайского края.

Наибольший объем оптики проведен в Баево Баевского района, в котором новые линии связи охватили свыше тысячи домохозяйств.

Узнать о технической возможности подключения услуг и оставить заявку можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8-800-100-08-00.

ПАО "Ростелеком"

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