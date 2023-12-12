"Ростелеком" запустил мобильную связь в 79 малых селах Алтайского края

Это был самый большой объем работы по проекту

12 декабря 2023, 11:13, ИА Амител erid: LjN8KYKJo

С. Соловьиха Петропавловского района / Фото: Николай Дедов

"Ростелеком" завершил установку базовых станций мобильной связи 4G/LTE* в Алтайском крае, предусмотренных федеральным проектом "Устранение цифрового неравенства 2.0" в 2023 году, и запустил услугу в 79 малых населенных пунктах. Для исполнения проекта по заказу Минцифры России оператор дополнительно построил 629 км оптических линий.

Директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк рассказал, что в этом году компания установила в регионе 80 сотовых станций – для стопроцентного охвата сигналом в с. Соловьиха разместила две вышки.

"Это самый большой объем по проекту, начиная с 2021 года. Строительство вели совместно с оператором Теле2 при участии подрядных организаций в 34 районах края. Высокий темп работ позволил выполнить все установки в срок", – уточнил Сергей Лавренюк.

В первом полугодии "Ростелеком" предоставил мобильную связь 44 алтайским селам, среди которых: Колбаны, Макарьевка, Большой Калтай, Речкуново.

Было построено 300 км оптики. Осенью компания активизировала стройку и за три месяца смонтировала вышки еще в 35 населенных пунктах края. Протяженность новых линий составила 329 км. Мобильная связь "Ростелекома" и Теле2 появилась в Тюмени, Бураново, Кузьминке, Тайне́ и других селах.

"В селе Тайна́ Красногорского района мобильная связь была, но неустойчивая и слабая. Ходили с телефоном по всему двору, чтобы поймать сигнал. В конце ноября привезли первую партию сим-карт Теле2 и "Ростелекома", и жители начали массово подключаться", – рассказала глава Новозыковского сельсовета Анастасия Деркина.

По отзывам местных жителей, недавний ураганный ветер не повлиял на качество услуги, так что испытание погодой новая станция прошла успешно.

В 2024 году сотовая связь появится еще в 28 малочисленных поселках и деревнях Алтайского края. Перечень населенных пунктов сформируют по итогам народного голосования на портале "Госуслуги", которые станут известны 18 декабря.

*4G/LTE ("4Жди/ЭлТэЕ)

ПАО "Ростелеком"

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