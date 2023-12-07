Сказка, технологии и нейросеть: на Алтае появилась КиберЁлка "Маруся"

Она включает гирлянды и музыку для хоровода, помогает детям пройти квест и звонит Деду Морозу

07 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K3TGA

КиберЁлка "Маруся" / Фото: Всеволод Клещев

2 декабря в барнаульском парк-отеле "Чайка" прошло открытие новой Алтайской резиденции Деда Мороза. На мероприятии компания "Ростелеком" представила гостям КиберЁлку "Маруся", созданную с помощью местных мастеров, цифровых технологий и нейросети.

"Говорящая" футуристическая елочка стала совместным продуктом Алтайской резиденции Деда Мороза и "Ростелекома". Ее эскиз нарисовала нейросеть. Сложный металлический каркас изготовила Кристина Паутова из барнаульской гильдии мастеров "Ремесло". Декоратором снежной красавицы выступила Ирина Бондаренко, арт-директор гильдии, а интерактивную часть установил местный СТЕМ-центр "Команда".

КиберЁлка "Маруся" / Фото: Всеволод Клещев

Но самое главное – КиберЁлка встроена в сценарий волшебной жизни сказочного дома: "Маруся" включает гирлянды и музыку для хоровода, помогает детям пройти квест в поисках кристалликов по сказке "Змей Горыныч", звонит Деду Морозу и выполняет разные просьбы. Такое волшебство стало возможным благодаря встроенной умной колонке "VK Капсула" с голосовым помощником Марусей (совместного продукта "Ростелекома" и компании VK*).

"В КиберЁлке мы объединили сказочные традиции, волшебство и ИТ-технологии. Зеленая красавица наделена искусственным интеллектом, ее прочный "снежный" каркас символизирует защиту от кибератак, а яркий наряд настраивает детей на праздник и наступающий Новый год", – сообщил начальник отдела продаж массового сегмента Алтайского филиала "Ростелекома" Кирилл Дубровин.

Компания сотрудничает с Алтайской резиденцией Деда Мороза семь лет, постоянно поддерживает детские конкурсы и зимние уличные праздники. В самой резиденции гостей встречает "Волшебное дерево" от "Ростелекома", а в один из сезонов работал интерактивный портал. Ежегодно оператор участвует в проекте "Волшебная почта Деда Мороза" и размещает почтовые ящики для писем с пожеланиями в ТЦ Барнаула, Бийска и Белокурихи.

На открытии новой Алтайской резиденции Деда Мороза "Ростелеком" получил от организаторов благодарность за многолетнее партнерство.

*VK ("ВиКей")

ПАО "Ростелеком"

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