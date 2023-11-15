Rostic’s теперь и в Барнауле. На ресторане KFC меняют вывеску

Переименование точек быстрого питания Kentucky Fried Chicken добралось и до Алтайского края

15 ноября 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле на входе в ресторан KFC, расположенный в здании кинотеатра "Мир" на площади Победы, меняют вывеску на Rostic’s.

"Переименование KFC добралось и до Барнаула", – отмечает корреспондент amic.ru.

Напомним, о решении постепенно переименовать все рестораны KFC в России стало известно еще в октябре 2022 года. Речь шла о тысяче точек быстрого питания.

Первый ресторан KFC заменили на Rostic’s в Москве в апреле 2023 года, после этого начался ребрендинг в Московской области. К концу года, как видно, переименование дошло и до отдаленных от столицы регионов.