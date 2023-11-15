Rostic’s теперь и в Барнауле. На ресторане KFC меняют вывеску
Переименование точек быстрого питания Kentucky Fried Chicken добралось и до Алтайского края
15 ноября 2023, 12:51, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле на входе в ресторан KFC, расположенный в здании кинотеатра "Мир" на площади Победы, меняют вывеску на Rostic’s.
"Переименование KFC добралось и до Барнаула", – отмечает корреспондент amic.ru.
Напомним, о решении постепенно переименовать все рестораны KFC в России стало известно еще в октябре 2022 года. Речь шла о тысяче точек быстрого питания.
Первый ресторан KFC заменили на Rostic’s в Москве в апреле 2023 года, после этого начался ребрендинг в Московской области. К концу года, как видно, переименование дошло и до отдаленных от столицы регионов.
13:05:26 15-11-2023
согласно п. 1 ч. 5 ст. 5 закона о рекламе не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации. Ответственность за это предусмотрена ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (за нарушение законодательства о рекламе административный штраф для граждан до 2500 руб., для должностных лиц – 20 000 руб., для юридических лиц – до 500 000 руб.). Может также наступать ответственность за нарушение законодательства о защите прав потребителей: информация о товаре, работе, услуге должна доводиться до потребителя на государственном языке. За нарушение – та же административная ответственность по ч. 1 ст. 14.8. КоАП РФ.
14:52:56 15-11-2023
Гость (13:05:26 15-11-2023) согласно п. 1 ч. 5 ст. 5 закона о рекламе не допускается исп... Но есть исключение. Можно не государственным фирмам и организациям которые придумали это раньше запрета.
13:05:51 15-11-2023
Надо ФАС натровить
13:17:09 15-11-2023
Теперь там будет другая еда? Наша российская? Пельмени,варенники,блины? И черт с ним, тогда,названием.
19:04:45 15-11-2023
гость (13:17:09 15-11-2023) Теперь там будет другая еда? Наша российская? Пельмени,варен... Курица будет русская, повара русские, но на выходе такое ..о, которое ни один человек в здравом смысле себе в рот не положит. Как и было в кфс
09:42:21 18-11-2023
Гость (19:04:45 15-11-2023) Курица будет русская, повара русские, но на выходе такое ..о... когда то давно Ростикс уже были в Барнауле, и это была лютая тошниловка с мухами. Потом они же открыли КФС.
13:43:20 15-11-2023
Название должно быть сначала на русском языке.
14:28:57 15-11-2023
Владимир (13:43:20 15-11-2023) Название должно быть сначала на русском языке.... КФС ?!)))
15:50:28 15-11-2023
Гость (14:28:57 15-11-2023) КФС ?!)))... КФЧ. Кентукки Фрайед Чикен
16:22:09 15-11-2023
Гость (15:50:28 15-11-2023) КФЧ. Кентукки Фрайед Чикен... Еще меньше смысла. нафига на русском языке писать иностранные слова? Это даже не глупо - это ТУПО. Перевод должен быть до русскоязычного логичного значения
15:55:32 15-11-2023
Гость (14:28:57 15-11-2023) КФС ?!)))... Kentucky Fried Chicken (KFC) - значит должно быть Русская Жаренная Курица. - РЖК! А еще лучше Жаренная Русская Курица- ЖРК, и будут ЖРаКой звать. А что ? звучит. Пошли в пожрем в Жраку )
14:53:45 15-11-2023
Владимир (13:43:20 15-11-2023) Название должно быть сначала на русском языке.... Когда ты уже ы угомонишься, шут гороховый! Что ни сообщение, товерх глупости.
17:27:09 15-11-2023
Знаю это место, надеюсь единственным изменением в меню будет добавление новых позиций. Кстати при оплате в приложении показывается, что ресторан уже этот ваш ростекс
17:43:46 15-11-2023
Как нацепишь Ростикс, - береги его! Он ведь с Красным знаменем цвета одного.
07:47:50 16-11-2023
Судьбоносное свершение! Вселенная ликует - в Барнауле вывеску поменяли, аж! Осталось всплакнуть слезами умиления...