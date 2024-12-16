Ростовчане переполошились из-за трещины в доме, которая скрывалась под штукатуркой

Обследование здания показало, что риска обрушения нет

16 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Дом на улице Чехова в Ростове / Фото: unsplash.com

Трещина между вторым и третьим подъездами дома на улице Чехова в Ростове-на-Дону стала причиной паники местных жителей. Как сообщает RostovGazeta.ru, увидев сообщения в соцсетях о возможном падении здания, жильцы стали срочно собирать вещи и выбегать на улицу, но оказалось, что напрасно.

Сама трещина в доме имелась не первый год, однако раньше она была скрыта штукатуркой. Вечером 15 декабря маскирующий слой отвалился и горожане испугались, что здание трещит по швам.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что предварительный осмотр не выявил признаков угрозы обрушения здания. Сейчас системы жизнеобеспечения дома функционируют в штатном режиме. Градоначальник взял ситуацию на личный контроль, а здание будут детально обследовать, оценивая динамику появления трещин.