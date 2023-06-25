Ростовский губернатор заявил о том, что колонна ЧВК "Вагнер" вышла из города

По его словам, бойцы отправились в полевые лагеря

25 июня 2023, 10:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о том, что колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

Голубев заявил, что бойцы покинули территорию города и отправились в свои полевые лагеря. Он также поблагодарил всех, кто в тяжелых условиях обеспечивал работу систем жизнеобеспечения в Ростове и области.

Ранее стало известно, что решение об уходе глава ЧВК Евгений Пригожин принял после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле заявили, что дадут Пригожину уйти в республику, а бойцов ЧВК не будут преследовать за их заслуги на фронте.