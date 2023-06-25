Ростовский губернатор заявил о том, что колонна ЧВК "Вагнер" вышла из города
По его словам, бойцы отправились в полевые лагеря
25 июня 2023, 10:02, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о том, что колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
Голубев заявил, что бойцы покинули территорию города и отправились в свои полевые лагеря. Он также поблагодарил всех, кто в тяжелых условиях обеспечивал работу систем жизнеобеспечения в Ростове и области.
Ранее стало известно, что решение об уходе глава ЧВК Евгений Пригожин принял после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле заявили, что дадут Пригожину уйти в республику, а бойцов ЧВК не будут преследовать за их заслуги на фронте.
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И ещё один добрый совет депутатам и сенаторам после того, как они в массе своей "исчезли" и спрятались за спину главы государства - спесь с лица уберите, когда вас приглашают в эфир. И своим помощникам сообщите об этом. Страна накануне и не заметила, что вы есть.
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Штаны все перестирали? Ох, как напужались то....