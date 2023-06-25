Пригожин покинул Ростов-на-Дону и отправился обратно к линии фронта
Бойцов ЧВК не будут преследовать
25 июня 2023, 07:28, ИА Амител
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону и вместе с бойцами направился к расположению на территории Донбасса, сообщает РИА Новости.
Ранее Пригожин заявил о решении прекратить так называемый "марш справедливости" и остановить свои военные колонны, шедшие на Москву. Сам "мятеж" начался ночью 23 июня, после этого наемники зашли в Ростовскую область.
"Наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря", – сообщил он.
Такое решение он принял после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России Владимира Путина. Также заверили, что бойцов ЧВК не будут преследовать с учетом их заслуг на фронте.
"Мы всегда с уважением относились к их подвигам", – указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Основные тезисы из выступления Пескова
Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика, так как знаком с Пригожиным более 20 лет.
Кадровые перестановки в Минобороны РФ во время переговоров с Пригожиным не обсуждались.
Ситуация не повлияет на ход СВО, бойцы успешно отражают контрнаступление, операция будет продолжена.
Нового обращения Путина в ближайшее время не будет.
Неизвестно, доверяет ли теперь Путин главе Минобороны Сергею Шойгу.
11:57:03 25-06-2023
я таки не понял, чего он приходил то?
12:43:43 25-06-2023
Как задолбали эти блатные!!!
19:31:05 25-06-2023
Устраивайте, пожалуйста, такое шоу почаще. Всем понравилось.