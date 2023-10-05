"РостПрост": в АлтГУ состоится краевой фестиваль талантливой молодежи

Рассказываем, как стать участником мероприятия

05 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Иллюстрация: пресс-служба АГУ

В Алтайском государственном университете с 31 октября по 3 ноября 2023 года пройдет третий краевой фестиваль талантливой молодежи "РостПрост". Участники в течение нескольких дней будут работать по профориентационной программе с представителями института, который они выберут.

Что интересного будет на фестивале?

В программе мероприятия:

экскурсия "АлтГУ in / out"*;

работа профориентационных школ при институтах вуза;

профориентационные встречи с лидерами вуза, общественными деятелями, учеными;

спектакль театральной мастерской АлтГУ Homo Artisticus*;

мероприятия от Лиги студентов АлтГУ.

Организатор обеспечит школьников горячим питанием и проживанием.

Кто может принять участие в фестивале?

В конкурсном отборе участвуют обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций Алтайского края, а также студенты профессиональных образовательных организаций (до 18 лет), имеющие особые успехи в учебе, исследовательской и общественной деятельности, нацеленные на поступление в АлтГУ.

Как стать участником фестиваля "РостПрост"?

Для этого необходимо заполнить анкету онлайн в срок до 19 октября 2023 года.

Все интересующие вопросы по организации и участию в фестивале можно задать по телефону +7 (3852) 298-195 или по адресу электронной почты: ura.asu@mail.ru.

Проект реализуют при поддержке гранта "Движение первых". Это общероссийское общественно-государственное движение, созданное для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

*in / out ("ин / аут"); Homo Artisticus ("Хомо Артистикус")