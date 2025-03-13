"Росводоканал Барнаул" круглосуточно следит за качеством питьевой воды центральной системы

А также анализирует воду из частных скважин и колодцев, помогая выбрать оптимальный метод фильтрации

13 марта 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFH2xbaQ

Посуда лаборатории / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Каждый день специалисты центральной аналитической лаборатории "Росводоканал Барнаул" проводят около 40 анализов водопроводной воды. Образцы отбирают более чем в 500 контрольных точках города и пригорода – в детских садах, школах, медучреждениях и других организациях, подключенных к системе централизованного водоснабжения.

Анализ позволяет рассмотреть множество параметров в соответствии с требованиями СанПиН. Эксперты определяют микробиологический состав воды, а также органолептические характеристики, такие как вкус, цвет, запах и прозрачность.

По словам начальника лаборатории Татьяны Шималиной, питьевая вода проходит несколько этапов очистки и подготовки перед подачей в систему. Качество воды контролируют круглосуточно, чтобы поставлять клиентам безопасную и соответствующую нормативам воду.

На природный состав воды влияет множество факторов: тип почвы, время года и погодные условия. Так, жесткость речной воды изменяется в течение года, а в периоды таяния снегов и дождей – снижается. В теплое время года показатель составляет примерно 1 мг/л, а в январе – феврале жесткость достигает 3,1–3,2 мг/л. При этом допустимая норма жесткости питьевой воды – 7 мг/л.

Вода из артезианских источников (в пригородных поселениях) имеет стабильную жесткость около 6,5 мг/л в течение всего года. Кроме того, она богата микроэлементами, такими как кальций, калий и фтор. Для оптимизации содержания железа в воде "Росводоканал Барнаул" установил несколько станций деманганации и обезжелезивания. Они успешно функционируют в населенных пунктах Южный, Спутник, Черницк, Ягодное, Затон и Казенная Заимка.

Помимо контроля качества воды в городской системе водоснабжения, лаборатория оказывает услуги частным лицам и организациям. Специалисты проводят анализ воды из естественных скважин и колодцев, помогая жителям подобрать наиболее эффективную фильтрующую систему и убедиться в безопасности воды из колодца или личной скважины. Делать это советуют раз в год.

"Мы проводим исследования для подбора системы очистки, исследования подземного водоисточника, исследование воды для целей производственного контроля, исследование при подключении сетей, анализ воды на предмет происхождения и также исследуем образцы на показатели по выбору заказчика", – пояснила Татьяна Шималина.Лаборатория аккредитована на проведение большого перечня исследований, поэтому туда обращаются не только жители Барнаула, но и других городов Алтайского края и Республики Алтай.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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