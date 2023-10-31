"Росводоканал Барнаул" модернизирует два водозабора в микрорайоне Затон

Подрядчики уже приступили к работам

31 октября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" сообщил, что до конца декабря 2023 года два артезианских водозабора в микрорайоне Затон будут модернизированы. Подрядчики уже приступили к общестроительным работам на объектах по улицам Лоцманская и Матросская.

"На артезианском водозаборе на Лоцманской уже обустроен дюкерный переход под протокой Оби. На обоих объектах демонтировано старое оборудование и сейчас ведутся работы по устройству выгребов и фундаментов под павильоны станций", ­– рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Барнаул" Александр Дудкин.

Следующими этапами станут:

монтаж павильонов;

установка оборудования по обезжелезиванию и деманганации.

"После завершения работ чистую и качественную воду получат более 600 жителей Затона", ­– отметил Александр Дудкин.

Мероприятия реализуют за счет средств инвестиционной программы предприятия.