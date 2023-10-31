"Росводоканал Барнаул" модернизирует два водозабора в микрорайоне Затон
Подрядчики уже приступили к работам
31 октября 2023, 12:00, ИА Амител
"Росводоканал Барнаул" сообщил, что до конца декабря 2023 года два артезианских водозабора в микрорайоне Затон будут модернизированы. Подрядчики уже приступили к общестроительным работам на объектах по улицам Лоцманская и Матросская.
"На артезианском водозаборе на Лоцманской уже обустроен дюкерный переход под протокой Оби. На обоих объектах демонтировано старое оборудование и сейчас ведутся работы по устройству выгребов и фундаментов под павильоны станций", – рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Барнаул" Александр Дудкин.
Следующими этапами станут:
- монтаж павильонов;
- установка оборудования по обезжелезиванию и деманганации.
"После завершения работ чистую и качественную воду получат более 600 жителей Затона", – отметил Александр Дудкин.
Мероприятия реализуют за счет средств инвестиционной программы предприятия.
16:07:03 31-10-2023
Хочется верить. ждемс.. а то последние пару месяцев сплошные отключения воды и гуталин со ржавчиной из крана. за 20 лет такого не видел