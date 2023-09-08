"Росводоканал Барнаул" предостерегает потребителей от фейковых аккаунтов

В компании призвали искать достоверную информацию на сайте и в соцсетях водоканала

08 сентября 2023, 16:05, ИА Амител

Вода в кране / Фото: wirestock / freepik.com

"Росводоканал Барнаул" напоминает абонентам, что достоверные данные о деятельности компании нужно искать только в официальных медиа: на сайте водоканала, в официальной группе во "ВКонтакте" и телеграм-канале предприятия.

"В Сети периодически появляются фейковые аккаунты, которые используют название или логотип компании и публикуют информацию, не имеющую отношения к водоканалу. Обращаем внимание пользователей, что проверенные новости только в наших официальных соцмедиа", – рассказала руководитель пресс-службы "Росводоканал Барнаул" Татьяна Вражевская.

На главной странице сайта водоканала расположены иконки, по которым можно перейти в официальную группу во "ВКонтакте" и телеграм-канал "Росводоканал Барнаул", в закрепленном сообщении в "Телеграме" есть ссылки на "ВКонтакте" и сайт компании, в группе предприятия во "ВКонтакте" в разделе "Обсуждения" есть тема "Наши официальные страницы в сети Интернет", где также размещены ссылки на ресурсы водоканала.

"Подписывайтесь на нас и читайте достоверные сведения о лучших отраслевых практиках и новых технологиях, ответственном потреблении и экологической деятельности, цифровизации и новых сервисах, истории успеха и трудовых династиях, волонтерских и благотворительных акциях и о многом другом", – добавила Татьяна Вражевская.