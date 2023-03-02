"Росводоканал Барнаул" показал, какой техникой будет бороться с паводком

Для водоканала период половодья наступает даже раньше, чем для всех остальных

02 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Дмитрий Власов / Фото: "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" принял участие в смотре техники в рамках подготовки к предстоящему паводку. Мероприятие посетили губернатор региона Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк.

О машинах, которые находятся на службе ресурсоснабжающей организации, первым лицам региона рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

"Передвижная ремонтная мастерская водоканала используется для аварийных и плановых работ на сетях водопровода и канализации, она оснащена всем необходимым для этих целей оборудованием. Также автопарк нашего предприятия укомплектован илососами, мощными передвижными перекачивающими станциями и современными каналопромывочными машинами", – пояснил Дмитрий Власов.

Отметим, что администрации районов города в период паводка неоднократно привлекали технику водоканала для минимизации и ликвидации последствий таяния снега в весенний период.

"Мы заранее формируем антипаводковые мобильные группы и всегда готовы оказать городу помощь и поддержку для решения неотложных задач", – добавил Дмитрий Власов.

В водоканале также напомнили, что для предприятия жизнеобеспечения паводок наступает раньше общепринятого – примерно за две недели до вскрытия льда на Оби, когда из-за таяния снега меняется состояние воды в реке. При возникновении первых предпосылок лаборатория и очистные сооружения речной воды переходят на усиленный режим работы, чтобы в кранах барнаульцев вода оставалась чистой и безопасной.

Техника водоканала / Фото:

ООО "Барнаульский водоканал"

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