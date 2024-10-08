Росводоканал Барнаул провел акцию по очистке берега Оби от мусора

Сделать важное дело вышли около сотни сотрудников компании и студентов

08 октября 2024, 15:30, ИА Амител

Акция по очистке Оби / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Специалисты Росводоканал Барнаул в очередной раз внесли свой вклад в улучшение экологического состояния города. 4 октября компания поддержала акцию "Чистая Обь и ее притоки!", выйдя на уборку водоохранной зоны Оби в районе Правобережного тракта.

На борьбу с мусором отправились специалисты электролаборатории, электроцеха, диспетчерской службы, участка артезианских водозаборов, центральной аналитической лаборатории, автотранспортного цеха и цеха очистных сооружений канализации водоканала. А с ними еще и учащиеся Алтайского государственного аграрного университета.

Некоторые волонтеры пришли на акцию всей семьей. Например, супругам Елене и Антону Кокора, которые работают в цехе очистных сооружений канализации барнаульского водоканала, помогал их шестилетний сын. Причем уже не в первый раз.

"Данил участвует с нами в осенней акции за чистоту берегов уже второй раз. Мы каждый год участвуем в экологических мероприятиях водоканала. И тут наглядно объясняем сыну, как важно заботиться о природе и не мусорить", – отметила сотрудница компании Елена.

Уборка шла несколько часов. Активисты набрали более 120 мешков с отходами: бутылки, старая обувь и одежда, упаковка от еды и даже предметы мебели. Все это потом вывезли на полигон ТБО на самосвале водоканала. А эковолонтерам вручили сувениры на память о полезной акции.

По словам генерального директора Росводоканал Барнаул Андрея Полюго, на осеннюю уборку берегов рек предприятие выходит уже девятый год.

"Мы надеемся, что те, кто выбрасывал здесь мусор, увидят, как изменился берег, и перестанут устраивать свалки. А значит, красивых и уютных уголков природы в окрестностях Барнаула станет больше", – подчеркнул Полюго.

Отметим, что организатором акции "Чистая Обь и ее притоки!" выступил городской комитет по благоустройству при содействии администрации Центрального района и Росводоканал Барнаул.

Акция по очистке Оби / Фото: пресс-служба Росводоканал Барнаул

Как ранее сообщал amic.ru, водоканал проводит регулярные очистные мероприятия и по главному направлению своей работы. Специалисты предприятия промывают канализационные сети. В 2024 году в Барнауле прочистили уже свыше 170 км сетей. В аварийном формате убрали более 3,5 тыс. засоров. В Росводоканале напоминают: в канализацию запрещено скидывать предметы личной гигиены, пакеты, тряпки, песок и землю, пищевые и твердые отходы. Соблюдение этих правил сократило бы количество засоров вполовину.

А еще сейчас водоканал проводит обновление очистных сооружений. С 2023 года здесь идет реконструкция системы: модернизируют блок входных устройств, а отстойники и технологические трубопроводы ремонтируют. Это позволит сделать водоснабжение Барнаула более надежным, а воду – более качественной. Работы обойдутся в 932 млн рублей. О том, как водоканал ежедневно очищает 170 тысяч кубометров воды из реки Оби, читайте в материале "Барнаульский водоканал продолжает модернизацию очистных сооружений".