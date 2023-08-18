"Росводоканал Барнаул" завел канал в Телеграме

Рассказываем, что там будет

18 августа 2023, 13:25, ИА Амител

Гаджеты / Фото: Shutterstock

"Росводоканал Барнаул" регулярно публикует новости в интернете. Теперь компания вышла и в Телеграм.

Что за канал?

Канал доступен по адресу t.me/rvk_brn.

И что там будут писать?

Пожалуй, самое важное, что там будет, – информация о плановых и аварийных работах. Кроме того, в канале будет все о водоснабжении и водоотведении в краевой столице. А также о волонтерской деятельности предприятия и много чего еще.

Также следить за новостями водоканала можно в официальной группе "Росводоканал Барнаул" во "ВКонтакте" и на сайте компании.