Неспокойный месяц. Две продолжительные магнитные бури ожидаются в июне

Пик первого периода магнитной активности ожидается уже в конце следующей недели

04 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Две магнитные бури ожидаются в июне 2025 года. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, магнитосфера планеты будет неспокойна с 12 по 17 июня, а также с 24 по 28 июня.

По прогнозу, пик первой бури придется на 14 июня. За два дня до этого и три дня после ожидается небольшое усиление активности магнитного поля.

Меньше чем через две недели колебания магнитосферы снова начнут нарастать – 24 и 25 июня ожидается буря, после чего магнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии еще три дня.

Напомним, мощная магнитная буря уже случилась в начале месяца – пик солнечной активности пришелся на утро 2 июня. Вместе с тем, по уточненным данным, окончательно успокоится планета лишь к 8 июня.