Ротенберг собирается вложить большие деньги в курорты на Алтае
Всего на сеть заведений по стране бизнесмен намеревается потратить 129 миллиардов
13 сентября 2023, 19:10, ИА Амител
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует в ближайшие пять лет вложить в туристические проекты 129 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.
Предприниматель собирается развивать курортный бизнес как на Юге России, так и в Сибири. Первыми в 2026 году будут запущены проекты в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае.
Отмечается, что "территории нового формата" будут включать заведения разного типа, начиная от отелей до оздоровительной инфраструктуры, а также разного ценового сегмента.
Деталей по развитию бизнеса в Сибири Ротенберг не сообщил, но ранее публиковалась информация о том, что он планирует построить в Алтайском крае туркомплекс с общим объемом инвестиций в 25 млрд рублей.
19:35:54 13-09-2023
Очередная химера по распилу бюджета. Отельерный бизнес ведь самое нужное сейчас для российской экономики. Такое ощущение, что у них там очередное спиритическое собрание было, что дружно защебетали про туристический бизнес. Воронежский губернатор Гусев на днях похвалился, что инвестируют миллиард в воронежские вишневые сады, с дальним прицелом развивать туристический хаб на предмет любования воронежской сакурой. Серьезно, погуглите. И это при том, что построенный в Воронеже 17-этажный отель Marriott ни разу не был заполнен хотя бы на треть. Ротенберг в Гоном Алтае обещал уже казино построить, теперь отелями пугает. Откуда вообще это веяние? Или просто не знают, под какую тему пилить бюджет? А дирижабли? Про дирижабли забыли! Вы же собирались в Сибири улучшать логистику и грузовые перевозки при помощи сети дирижабль-центров. Или плантации иван-чая.
07:19:30 14-09-2023
Светлана (19:35:54 13-09-2023) Очередная химера по распилу бюджета. Отельерный бизнес ведь ... Света, Ротенберг строит на свои деньги, а не на бюджетные. Так что про распил вы мимо. Второе: просто возьмите официальную статистику АТОР (если вы знаете что это такое) и посмотрите сколько туристов из России выезжало зарубеж. Посмотрите ценники на туры. Учтите, что туристы и с собой деньги берут, причем в валюте. Вот и увидите потенциальные деньги, которые могли бы остаться внутри страны. И, кстати, насчет воронежского Мариотта: я останавливался в нем, очень и очень приличный отель, в Барнауле и близко ничего подобного нет. Номера в отеле были свободны только двух типов: президентский сьют и однокомнатный стандарт, все остальные были заняты.
08:52:57 14-09-2023
Гость (07:19:30 14-09-2023) Света, Ротенберг строит на свои деньги, а не на бюджетные. Т... А откуда у Ротенберга капиталы то взялись? Это бывшие бюджетные деньги. Достаточно посмотреть историю становления "бизнесмена" Ротенберга, чтобы понять как он "заработал" деньги.
14:37:01 14-09-2023
ыть (08:52:57 14-09-2023) А откуда у Ротенберга капиталы то взялись? Это бывшие бюджет... не завидуй
08:59:57 14-09-2023
Гость (07:19:30 14-09-2023) Света, Ротенберг строит на свои деньги, а не на бюджетные. Т... Когда они строили на свои? Вечно дотации от государства получают
08:06:46 14-09-2023
Светлана (19:35:54 13-09-2023) Очередная химера по распилу бюджета. Отельерный бизнес ведь ... Причем тут бюджет? Женщина, на кухню вернись!
19:39:51 13-09-2023
Нужно промышленность срочно поднимать ,ведь абсолютно ничего не производим ,а мы миллиарды в дырявый туризм ,который абсолютно ничего не даёт .
23:01:27 13-09-2023
Гость (19:39:51 13-09-2023) Нужно промышленность срочно поднимать ,ведь абсолютно ничего... Кому нужно?
07:20:29 14-09-2023
Гость (19:39:51 13-09-2023) Нужно промышленность срочно поднимать ,ведь абсолютно ничего... Дырявый туризм? Турция на одном туризме поднялась…
20:29:25 13-09-2023
Не имей 100₽ а имей одного кореша ...
23:00:26 13-09-2023
А что там с газовыми трубами, которые они понастроили, стоят, больше не интересны, теперь у них новый распил бюджета.
06:35:41 14-09-2023
Это хорошо, что в республику готовы инвестировать.
08:49:49 14-09-2023
Гость (06:35:41 14-09-2023) Это хорошо, что в республику готовы инвестировать. ... В новости про республику Алтай ни слова. Но до этого он собирался вложиться именно в Алтайский край.
09:31:47 14-09-2023
Для жителей края это ничего не даст. Рабочие места в отельном бизнесе низкооплачиваемые. А так же все хорошие природные места будут забраны большими деньгами для отдыха людей с большими деньгами.
10:26:32 14-09-2023
а вы посчтиайте сами какую маржу приносят тур зоны, отели и базы в горном алтае владельцам цены на отдых там на порядок выше чем поехать в Тайланд. А Тайланд включает перелет туда и обратно и не близкий маржа владельцев этого бизнеса переваливает за тысячу процентов причем качество услуг там сверхнизкое. Естественно такая маржа привлекает крупных владельцев капитала и я лично этому рад. Крупный капитал поглотив мелкий вполне может устроить приличные отели и приличный уровень за небольшую плату туристу. Крупный за счет потока и рекламы может снизить издержки да Может быть горный и подешевеет и лучше станет
13:20:24 14-09-2023
Это вложение денег не предмет первой необходимости, я живу в Алтайском крае и нет возможности поехать в Горный, так как ценники зашкаливают, даже те кто там работают это отмечают, надо деньги вкладывать в промышленность, дороги, инфраструктуру, действительно ,от этого регион не обогатится,деньги напрямую уйдут в карман Ротенберга.
14:26:18 14-09-2023
А сколько турбаз продаётся в Республике вы знаете? За это лето более 20 известных про продажу.
16:12:55 15-09-2023
Самое то, чем беднее село, тем больше отдача при вложении