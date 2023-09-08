Томенко рассказал о планах на благоустройство Денисовой пещеры
Первый этап с установкой лестницы строители уже завершили
08 сентября 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как будет благоустраиваться территория у Денисовой пещеры. Пост об этом опубликовали в его телеграм-канале.
Глава региона отметил, что первый этап уже завершен – на входе в пещеру установили лестницу.
Он также добавил, что на этом благоустройство археологического памятника не остановится. Фонд Денисова подготовил эскизный проект, согласно которому дорога к пещере будет улучшена, а по пути появятся объекты инфраструктуры, которые позволят путешественникам остановиться, заночевать и перекусить.
19:27:33 08-09-2023
Денисовской, так как человек Денисовский, а де денисовый.