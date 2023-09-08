Томенко рассказал о планах на благоустройство Денисовой пещеры

Первый этап с установкой лестницы строители уже завершили

08 сентября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как будет благоустраиваться территория у Денисовой пещеры. Пост об этом опубликовали в его телеграм-канале.

Глава региона отметил, что первый этап уже завершен – на входе в пещеру установили лестницу.

Он также добавил, что на этом благоустройство археологического памятника не остановится. Фонд Денисова подготовил эскизный проект, согласно которому дорога к пещере будет улучшена, а по пути появятся объекты инфраструктуры, которые позволят путешественникам остановиться, заночевать и перекусить.