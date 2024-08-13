Рожки да ножки. Как выглядит заброшенная усадьба в историческом центре Барнаула

Памятник архитектуры стоит всеми забытым уже 20 лет

13 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Дом купца Поскотинова в 2024 году / Фото: amic.ru

В исторической части старого Барнаула уже много лет стоит заброшенным дом купца Поскотинова, расположенный на улице Мало-Олонская недалеко от Знаменского храма. Здание было построено в 1910-х годах и представляет собой уникальный образец трехэтажной купеческой архитектуры. Во время Гражданской войны здесь размещалась контрразведка Колчака, а затем различные учреждения. До 2001 года дом принадлежал налоговой инспекции Центрального района.

В 2002 году здание сильно пострадало от пожара, уничтожившего кровлю и деревянные перекрытия. Однако кирпичные стены сохранились благодаря уникальной конструкции: внутри кладки проходит кованый металлический пояс, обеспечивающий дополнительную прочность.

В августе этого года усадьбу в который раз выставили на продажу. Открытый аукцион продолжится до 26 августа. Историческое здание передадут новому владельцу, если он готов отреставрировать его максимум за семь лет.

Как выглядит памятник архитектуры сейчас - в нашем фоторепортаже.