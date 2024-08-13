Рожки да ножки. Как выглядит заброшенная усадьба в историческом центре Барнаула
Памятник архитектуры стоит всеми забытым уже 20 лет
13 августа 2024, 07:00, ИА Амител
В исторической части старого Барнаула уже много лет стоит заброшенным дом купца Поскотинова, расположенный на улице Мало-Олонская недалеко от Знаменского храма. Здание было построено в 1910-х годах и представляет собой уникальный образец трехэтажной купеческой архитектуры. Во время Гражданской войны здесь размещалась контрразведка Колчака, а затем различные учреждения. До 2001 года дом принадлежал налоговой инспекции Центрального района.
В 2002 году здание сильно пострадало от пожара, уничтожившего кровлю и деревянные перекрытия. Однако кирпичные стены сохранились благодаря уникальной конструкции: внутри кладки проходит кованый металлический пояс, обеспечивающий дополнительную прочность.
В августе этого года усадьбу в который раз выставили на продажу. Открытый аукцион продолжится до 26 августа. Историческое здание передадут новому владельцу, если он готов отреставрировать его максимум за семь лет.
Как выглядит памятник архитектуры сейчас - в нашем фоторепортаже.
08:01:35 13-08-2024
Умели же строить, не то что сейчас.
08:32:26 13-08-2024
Стыд и позор в адрес администрации... Такие здания должны принадлежать государству... А не частному лицу, который из этого здания может сделать автомойку.
09:01:57 13-08-2024
Гость (08:32:26 13-08-2024) Стыд и позор в адрес администрации... Такие здания должны пр... Так и будет. Только не автомойку а высотку на 26 этажей с офисами и марией-ра и новексом на первом этаже.
08:54:17 13-08-2024
Усадьба в ужасном состоянии, по сравнению с налоговой, которая это здание и спалила в своё время.
09:24:24 13-08-2024
При нынешних правилах именно реставрации зданий, специально разработанных для московскимх и питерских реставраторов, это здание, да и все остальные тоже не будет отреставрировано никогда.
Во-первых проект реставрации не может, как это было раньше, разрабатывать абы кто. Во-вторых, стройматериалы должны быть специальными, предназначенными для реставрации, в-третьих, реставрацию могут делать только сертифицированные минкультом специалисты... Ну, в общем, все всё поняли?
11:14:33 13-08-2024
Гость (09:24:24 13-08-2024) При нынешних правилах именно реставрации зданий, специально ... Тогда налоговую туда обратно переселите
11:40:24 13-08-2024
Налоговая спалила, вот пусть и занимается теперь восстановлением, включая все вышеупомянутые головняки с проектом, исполнением и финансированием!
11:52:56 13-08-2024
Историческое здание и закрывает его построенный новодел -торговый центр - сколько за разрешение возвести эту дрянь получили ?
12:33:22 13-08-2024
Маловероятно что кто то, кроме государства, захочет взять его и отреставрировать, а поскольку здание относиться к памятникам архитектуры( как максимум) регионального значения , то этому не бывать никогда. Судьба его очевидна : окончательное разрушение, вывод из реестра архитектурных памятников. А уж земля кому-нибудь пригодится ))) Остается уповать на какого нибудь толстосума ( возможно в сфере строительства) , желающего удовлетворить свои амбиции и потешить самолюбие. А слабо господам Гатилову, Шония, Отмашкину или Комякову взяться за этот прожэкт????
15:48:03 13-08-2024
Очень печально, но ожидаемо.
Просто посмотрите, как уничтожают деревянные усадьбы в старом городе, у которых нет табличек. А те, что имеют – разваливаются или не восстанавливаются после пожаров.
Да что там... Демидовская площадь и ул. Интернациональная - два ярких примера.
Но зато постоянно говорят про туркластер горнозаводской.
В районах и городах Края ситуация не лучше.
21:56:18 13-08-2024
Это бывшее общежитие мединститута .
Хорошо бы в честь 70
летие института,его
реставрировать.
03:53:38 14-08-2024
Гость (11:40:24 13-08-2024) Налоговая спалила, вот пусть и занимается теперь восстановле... Спалила не налоговая, а налоговую. В левом крыле здания была угольная котельная, которая этапливала весь этот микрорайон. А владели ей барнаульский теплосети, впоследствии благополучно обанкротившиеся. Сотрудники котельной решили доски просушить , которые им на ремонт кровли выделили. В непосредственной близости от печи. От искры доски загорелись, затем пламя перекинулось на деревянные перекрытия и крышу. Приехали пожарные, без воды, а в пожарных гидрантах водопровода напора не было. А в налоговой личные вещи сотрудников, документы, трудовые книжки сгорели. Так что налоговая потерпевшая в этом пожаре, не надо дезинформировать никого.
08:45:49 14-08-2024
Анна иванова (03:53:38 14-08-2024) Спалила не налоговая, а налоговую. В левом крыле здания была... Налоговая, залогиньтесь!