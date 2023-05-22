RT: диверсанты ВСУ попали в ловушку российских силовиков в Белгородской области

Во всей Белгородской области объявили план "Перехват" и дали сигнал "Эдельвейс" — внутренняя команда для силовиков, чтобы они прибыли на место сбора

22 мая 2023, 20:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские военные создали в Белгородской области ловушку для украинских диверсантов и позволили им пройти до Грайворонского района, чтобы там ликвидировать. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

"Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решают уехать. Операция под контролем", – подчеркнул он.

Ранее RT также заявляло, что украинские диверсанты захватили Дом культуры в сере Гора-Подол, где их окружили.

Тем временем Telegram-канал Mash пишет, что во всей Белгородской области объявили план "Перехват" и дали сигнал "Эдельвейс" – внутренняя команда для силовиков, чтобы они прибыли на место сбора.

Напомним, что о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчёркивал, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину уже доложили о происходящем. По его словам, цель диверсии – отвлечение внимания от артёмовского направления, чтобы минимизировать политический ущерб от потери Артёмовска.