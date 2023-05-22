RT: диверсанты ВСУ попали в ловушку российских силовиков в Белгородской области
Во всей Белгородской области объявили план "Перехват" и дали сигнал "Эдельвейс" — внутренняя команда для силовиков, чтобы они прибыли на место сбора
22 мая 2023, 20:24, ИА Амител
Российские военные создали в Белгородской области ловушку для украинских диверсантов и позволили им пройти до Грайворонского района, чтобы там ликвидировать. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.
"Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решают уехать. Операция под контролем", – подчеркнул он.
Ранее RT также заявляло, что украинские диверсанты захватили Дом культуры в сере Гора-Подол, где их окружили.
Тем временем Telegram-канал Mash пишет, что во всей Белгородской области объявили план "Перехват" и дали сигнал "Эдельвейс" – внутренняя команда для силовиков, чтобы они прибыли на место сбора.
Напомним, что о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчёркивал, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину уже доложили о происходящем. По его словам, цель диверсии – отвлечение внимания от артёмовского направления, чтобы минимизировать политический ущерб от потери Артёмовска.
20:59:45 22-05-2023
Почему ловушки на территории РФ городят? А граница как проходной двор ?
09:39:07 23-05-2023
Гость (20:59:45 22-05-2023) Почему ловушки на территории РФ городят? А граница как прохо... Почему вообще после наступления отошли к границам РФ?Послушали голоса "партнёров"?