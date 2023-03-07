Рубцовчане недовольны превращением города в свалку, но мэрия проблем не видит

По решению суда, администрация должна ликвидировать неправильно установленные баки, но об этом решении власти даже не слышали

07 марта 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Рубцовска недовольны тем, что город превращается в свалку – контейнеры переполнены, а иногда даже мешают проезду машин. Об этом сообщают "Вести Алтай".

У горожан много претензий к оператору. По правилам баки должны находиться на огороженной контейнерной площадке, иметь крышку, бордюры по периметру и освещение. Суд же признал их несанкционированным местом размещения отходов, а также отметил, что они мешают дорожному движению. Решение: горадминистрация должна убрать контейнеры по восьми адресам. Власти Рубцовска об этом даже не слышали.

Горожане подали коллективный иск о ликвидации ещё 10 несанкционированных баков. Их должны заменить на площадки, оформленные по всем правилам.