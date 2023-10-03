Рубцовчанин хотел купить любовь за деньги, но отдал больше миллиона мошенникам

Парень следовал схемам, которые ему диктовали, и отправлял перевод за переводом

03 октября 2023, 22:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

23-летний житель Рубцовска нарвался на мошенников, когда хотел купить любовь за деньги. Об этом рассказали в региональном МВД.

Парень нашел объявление о предоставлении интим-услуг в интернете. Девушка, которая связалась с ним, заявила, что нужно внести предоплату и страховку, которую вернут после встречи. Далее позвонил мужчина, который попросил перевести 58 тысяч рублей. Звонивший сказал, что деньги не пришли, тогда рубцовчанин, действуя по его инструкции, выполнил еще несколько переводов.

Всего с карты молодого человека ушло 1 344 000 рублей. Девушку он так и не дождался и пошел в полицию.