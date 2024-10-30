Рубцовчанин нашел на улице смартфон и перевел с него крупную сумму на свой счет

Деньги злоумышленник потратил на личные нужды

30 октября 2024, 14:45, ИА Амител

Экран смартфона / Фото: unsplash.com/ Dimitri Karastelev

44-летний житель Рубцовска потерял телефон на одной из улиц города. Впоследствии он обнаружил, что с его счета списали деньги, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленником, потратившим деньги потерпевшего, оказался 40-летний рубцовчанин. Подозреваемый пояснил, что нашел телефон без включенной блокировки экрана. После он зашел в онлайн-приложение банка и перевел на свой счет более 170 тыс. рублей. Деньги горожанин потратил на собственные нужды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "г" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ "Кража, совершенная с банковского счета".