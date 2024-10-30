Рубцовчанин нашел на улице смартфон и перевел с него крупную сумму на свой счет
Деньги злоумышленник потратил на личные нужды
30 октября 2024, 14:45, ИА Амител
44-летний житель Рубцовска потерял телефон на одной из улиц города. Впоследствии он обнаружил, что с его счета списали деньги, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленником, потратившим деньги потерпевшего, оказался 40-летний рубцовчанин. Подозреваемый пояснил, что нашел телефон без включенной блокировки экрана. После он зашел в онлайн-приложение банка и перевел на свой счет более 170 тыс. рублей. Деньги горожанин потратил на собственные нужды.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "г" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ "Кража, совершенная с банковского счета".
14:55:02 30-10-2024
нашел телефон без включенной блокировки экрана. После он зашел в онлайн-приложение банка и перевел на свой счет---------- как?! А пароль ввести не надо было?!
15:33:35 30-10-2024
Гость (14:55:02 30-10-2024) -- как?! А пароль ввести не надо было?! У одного известного жёлтого банка в этом году в приложении появилось новшество, что при использовании отпечатка пальца или скана лица в течение 5 минут можно заходить в приложение без повторной авторизации - т.е. зашёл в приложение с использованием отпечатка пальца, отложил телефон, а потом через 4-5 минут взял и повторную авторизацию оно не запрашивает. Эта возможность включена по умолчанию, но её можно отключить в настройках приложения
15:13:22 30-10-2024
Ну допустим я тоже не блокирую экран. НО для входа в приложение банка нужно обязательно ввести пароль!!! он у него на телефоне написан что ли?
16:04:23 30-10-2024
Ну что это за пароль, 4-5 цифр... а если учесть, что экраны у смартфонов, как правило, грязные, то совершенно понятно, куда надо тыкать...
16:13:29 30-10-2024
Гость (16:04:23 30-10-2024) Ну что это за пароль, 4-5 цифр... а если учесть, что экраны ... даже если точно знаешь КАКИЕ именно цифры, но не знаешь их последовательность, то есть вариантов все равно ГОРАЗДО больше трех.
17:28:25 30-10-2024
Дурачек.
23:25:06 30-10-2024
В такой ситуации надо переводить деньги своему врагу.
07:50:43 31-10-2024
Гость (23:25:06 30-10-2024) В такой ситуации надо переводить деньги своему врагу.... Тоже об этом подумал. Или наооборот кто уже убежал уже даже неизвестно в какую страну