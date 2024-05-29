Рубцовчанин не хотел проходить досмотр на вокзале и заявил, что у него граната
За это его на сутки отправили под арест
29 мая 2024, 11:23, ИА Амител
Гранаты / Фото: pxhere.com/ru/photo/823797
Житель Рубцовска так сильно не хотел проходить досмотр на автовокзале, что заявил о гранате. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Когда мужчина проходил через рамку металлодетектора, она запищала, но он отказался давать вещи на осмотр и зачем-то заявил, что принес с собой гранату. Его все-таки досмотрели и никаких опасных предметов не нашли.
Мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, совершенных умышленно"). На сутки его отправили под арест.
11:29:18 29-05-2024
Как достали эти смешные досмотры не вокзалах. Чтобы купить билеты нужно их пройти, а то что поезда, автобусы останавливаются на полустанках и людей там никто не досматривает никого не волнует.
13:26:24 29-05-2024
отправить его вокзал подметать на все 15 суток
14:45:52 29-05-2024
За такие шутки на полном серьёзе по почкам дубинкой надавать.