Рубцовчанин не хотел проходить досмотр на вокзале и заявил, что у него граната

За это его на сутки отправили под арест

29 мая 2024, 11:23, ИА Амител

Гранаты / Фото: pxhere.com/ru/photo/823797

Житель Рубцовска так сильно не хотел проходить досмотр на автовокзале, что заявил о гранате. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Когда мужчина проходил через рамку металлодетектора, она запищала, но он отказался давать вещи на осмотр и зачем-то заявил, что принес с собой гранату. Его все-таки досмотрели и никаких опасных предметов не нашли.

Мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, совершенных умышленно"). На сутки его отправили под арест.