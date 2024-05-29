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Рубцовчанин не хотел проходить досмотр на вокзале и заявил, что у него граната

За это его на сутки отправили под арест

29 мая 2024, 11:23, ИА Амител

Гранаты / Фото: pxhere.com/ru/photo/823797
Гранаты / Фото: pxhere.com/ru/photo/823797

Житель Рубцовска так сильно не хотел проходить досмотр на автовокзале, что заявил о гранате. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Когда мужчина проходил через рамку металлодетектора, она запищала, но он отказался давать вещи на осмотр и зачем-то заявил, что принес с собой гранату. Его все-таки досмотрели и никаких опасных предметов не нашли.

Мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, совершенных умышленно"). На сутки его отправили под арест.

Рубцовск Происшествия забавные истории

Комментарии 3

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Гость

11:29:18 29-05-2024

Как достали эти смешные досмотры не вокзалах. Чтобы купить билеты нужно их пройти, а то что поезда, автобусы останавливаются на полустанках и людей там никто не досматривает никого не волнует.

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Гость

13:26:24 29-05-2024

отправить его вокзал подметать на все 15 суток

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Гость

14:45:52 29-05-2024

За такие шутки на полном серьёзе по почкам дубинкой надавать.

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