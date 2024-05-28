Житель Алтайского края заготовил для себя 3,6 кг марихуаны и попался полиции

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

28 мая 2024, 14:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Смоленском районе Алтайского края полицейские изъяли из незаконного оборота почти 3,6 килограмма марихуаны, сообщили в МВД региона.

Наркотики хранил 52-летний житель поселка Линевского. В надворных постройках у него нашли пять полимерных пакетов с сушеным растением.

"Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной) общей массой 3594 грамма", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемый признался, что собирал наркосодержащие растения в окрестностях для собственного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере и отпустили его под подписку о невыезде.