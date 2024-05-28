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Житель Алтайского края заготовил для себя 3,6 кг марихуаны и попался полиции

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

28 мая 2024, 14:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Смоленском районе Алтайского края полицейские изъяли из незаконного оборота почти 3,6 килограмма марихуаны, сообщили в МВД региона.

Наркотики хранил 52-летний житель поселка Линевского. В надворных постройках у него нашли пять полимерных пакетов с сушеным растением.

"Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной) общей массой 3594 грамма", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемый признался, что собирал наркосодержащие растения в окрестностях для собственного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере и отпустили его под подписку о невыезде.

Алтайский край борьба с наркотиками

Комментарии 2

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Гость

14:57:08 28-05-2024

Всегда удивляло, как таких находят... Для себя. Видимо кто-то попросил поделиться на подымить, он отказал... Обиделись и стукнули...

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Гость

15:08:44 28-05-2024

Это не тот ли вчерашний комментатор, который навозной коноплёй весь огород засеял?))))

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